Massive Attack закодирует альбом в ДНК 

Команда из Бристоля Massive Attack в честь 20‐летнего юбилея пластинки Mezzanine закодирует ее в ДНК.
Участники группы планируют завершить к июню запись юбилейного альбома на молекуле ДНК. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на онлайн-платформу
Dazed.
Биологическая информация хранится в строительных блоках ДНК. По сравнению с традиционными системами хранения такой способ — довольно сложный и дорогой, зато он позволяет делать миллионы копий быстро и с минимальными затратами
— ученый из Федеральной высшей технической школы Цюриха
Роберт Грас.
Аудиозаписи, преобразованные в короткие нити ДНК, будут хранить в крошечных сферах из стекла.
В январе текущего года мексиканский режиссер Гильермо дель Торо рассказал о том, что в песне «Очи черные» прячется «русская ДНК». Он использовал ее в своем новом фильме «Форма воды».