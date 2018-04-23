Massive Attack закодирует альбом в ДНК

Команда из Бристоля Massive Attack в честь 20‐летнего юбилея пластинки Mezzanine закодирует ее в ДНК.

Участники группы планируют завершить к июню запись юбилейного альбома на молекуле ДНК. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на онлайн-платформу

Dazed.

Биологическая информация хранится в строительных блоках ДНК. По сравнению с традиционными системами хранения такой способ — довольно сложный и дорогой, зато он позволяет делать миллионы копий быстро и с минимальными затратами

— ученый из Федеральной высшей технической школы Цюриха

Роберт Грас.

Аудиозаписи, преобразованные в короткие нити ДНК, будут хранить в крошечных сферах из стекла.