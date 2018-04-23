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Постер высотой 828 метров: самое высокое здание в мире стало гигантской рекламой фильма «Мстители: Война бесконечности»
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Постер высотой 828 метров: самое высокое здание в мире стало гигантской рекламой фильма «Мстители: Война бесконечности» 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Самое высокое здание в мире — дубайский небоскреб Burj Khalifa — стало самой огромной рекламной площадкой для нового блокбастера «Мстители: Война бесконечности», мировая премьера которого состоится 26 апреля.
С помощью масштабной лазерной проекции ежедневно с 19:50 по местному времени на фасад
163-этажного небоскреба
высотой 828 метров транслируется красочное шоу.
В социальных сетях под хэштегом #InfinityWarwithEmaar появились многочисленные фото и видео. Как пишут
"Русские Эмираты", авторам самых оригинальных фотографий обещаны бесплатные билеты на премьеру фильма.
Four days to Avengers: Infinity War, are you excited? #InfinityWarWithEmaar #InfinityWar @BurjKhalifa @Marvel @EmaarDubai pic.twitter.com/BmreRP5Djh
— Downtown Dubai (@MyDowntownDubai) April 22, 2018
Спустя четыре года после событий в фильме «Стражи Галактики. Часть 2» в новой картине «Мстители: Война бесконечности» братьев Энтони и Джо Руссо, основанной на комиксах издательства Marvel Comics, мстителям предстоит при участии стражей галактики и других героев вселенной Marvel сразиться за шесть камней бесконечности с безумным злодеем Таносом. Тот вынашивает план по завоеванию Вселенной, а могущественные артефакты наделяют владельца огромной силой и способностью изменять реальность.
Join your favorite comic book studio @Marvel and our resident superhero @BurjKhalifa as they count down to #InfinityWarWithEmaar at 7:50 PM daily until Wednesday pic.twitter.com/arSGSb5IFy
— Downtown Dubai (@MyDowntownDubai) April 21, 2018
Зрителей ждет блестящий актерский состав: Роберт Дауни-младший (Железный человек), Том Хиддлстон (Локи), Крис Хемсворт (Тор), Брэдли Купер (Ракета), Скарлетт Йоханссон (Черная вдова), Вин Дизель (Грут), Пол Беттани (Вижен).
4 days left for the @Avengers! Join the countdown on #BurjKhalifa at 7:50 pm tonight! #InfinityWarWithEmaar pic.twitter.com/u0Y12mwrL9
— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) April 23, 2018
Напомним, новый супергеройский блокбастер студии Marvel выйдет в российский прокат
3 мая  Между тем накануне премьеры в США «Мстители 3» продолжают устанавливать различные рекорды. Как передает CNN, билеты уже распроданы на более чем тысячу сеансов. Из-за ажиотажного спроса владельцы кинотеатров вынуждены увеличивать количество сеансов. К примеру, в Нью-Йорке зрители смогут сходить на «Мстителей» даже в три часа ночи.
Эксперты уже предположили, что «Мстители 3» установят абсолютный рекорд по сборам за первые премьерные выходные, заработав в США около 250 миллионов долларов.
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