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Жителей района приглашают на открытый урок по современным информационным технологиям
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Жителей района приглашают на открытый урок по современным информационным технологиям 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Открытый урок состоится в Доме культуры «Стимул».
— Руководитель центра по продюсированию Максим Оболенцев и студии звукорежиссуры Евгений Зилков проведут в наших стенах увлекательное занятие. Всех посетителей научат основам видеомонтажа и диджеинга. Специалисты из музыкальной индустрии покажут и расскажут, как правильно записывать и сводить живую музыку, работать с шумами, — рассказала специалист по связям с общественностью учреждения Евгения Голубева.
Она пояснила, что открытый урок пройдет в рамках недели бесплатных занятий по современным информационным технологиям, которые будут проводиться во многих культурных центрах Москвы.
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