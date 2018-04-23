Жителей района приглашают на открытый урок по современным информационным технологиям

Открытый урок состоится в Доме культуры «Стимул».

— Руководитель центра по продюсированию Максим Оболенцев и студии звукорежиссуры Евгений Зилков проведут в наших стенах увлекательное занятие. Всех посетителей научат основам видеомонтажа и диджеинга. Специалисты из музыкальной индустрии покажут и расскажут, как правильно записывать и сводить живую музыку, работать с шумами, — рассказала специалист по связям с общественностью учреждения Евгения Голубева

Она пояснила, что открытый урок пройдет в рамках недели бесплатных занятий по современным информационным технологиям, которые будут проводиться во многих культурных центрах Москвы.