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Известный предприниматель ради коровы купил собаку за 50 тысяч рублей
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Известный предприниматель ради коровы купил собаку за 50 тысяч рублей 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Известный предприниматель Илья Яхонтов в пятницу приобрел картину с изображением собаки за 50 тысяч рублей, узнал KOSTROMA.TODAY. Средства пойдут на помощь многодетным семьям Костромской области.
Работу продали в пятницу 20 апреля, на благотворительном аукционе в «ДудкиБаре». Его по традиции провели в честь дня рождения заведения — бару в этом году исполнилось 10 лет. Главным лотом стала картина с изображением собаки с умными глазами. Ее автор — художник Максим Михаленя.
Судя по взгляду собаки, она не надеется, что кто-то ее купит за 50 тысяч рублей.
За песика развернулась серьезная борьба, победителем вышел Илья Яхонтов. Вторую картину — с добрым котиком и коровой авторства Васи Ложкина — купил костромской предприниматель Владимир Степин.
Для художника Васи Ложкина добрая картинка с котиком — большая редкость.
Отметим, что обычно на ежегодном благотворительном аукционе в «Дудках» победителем всегда выходит азартный владелец ювелирного завода Алексей Метельков: он по традиции покупает картину. Однако в этот раз прийти он не смог — предприниматель получил травму ноги.
Всего на дне рождения «ДудкиБара», как рассказала совладелец заведения Юлия Самсоненко, собрали 208 тысяч рублей. Это рекорд для благотворительных аукционов в «Дудках», Кострома обогнала и Ярославль, где такая же акция прошла на неделю раньше.
Средства пойдут на покупку коровы для одной из многодетных семей Костромской области. Как рассказали организаторы, возможно, средств хватит на нескольких коров.
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