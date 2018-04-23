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Жительница Сызрани участвует во всероссийском конкурсе красоты
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Жительница Сызрани участвует во всероссийском конкурсе красоты 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Финал конкурса пройдет вечером 24 апреля в Москве и будет транслироваться по федеральным телеканалам. Пока же девушки усиленно готовятся к конкурсу.
На сайте проекта уже открыто SMS-голосование за девушек. Как говориться на странице голосования, «именно Вы решаете, кто получит титул Гран-при». Пока у Лилии не так много голосов, так что поддержка земляков девушке будет очень кстати.
В прошлом году на конкурсе «Мисс Великая Россия» было названо 12 победительниц в различных номинациях, поэтому у Лилии есть довольно высокие шансы получить какой-либо титул конкурса.
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