Жительница Сызрани участвует во всероссийском конкурсе красоты

Финал конкурса пройдет вечером 24 апреля в Москве и будет транслироваться по федеральным телеканалам. Пока же девушки усиленно готовятся к конкурсу.

На сайте проекта уже открыто SMS-голосование за девушек. Как говориться на странице голосования, «именно Вы решаете, кто получит титул Гран-при». Пока у Лилии не так много голосов, так что поддержка земляков девушке будет очень кстати.

В прошлом году на конкурсе «Мисс Великая Россия» было названо 12 победительниц в различных номинациях, поэтому у Лилии есть довольно высокие шансы получить какой-либо титул конкурса.