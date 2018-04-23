В Обручевском районе состоялся поэтический мастер-класс 

22 апреля прошел очередной мастер-класс «Поэтическая мастерская» под руководством поэта Алексея Кубрика.
Встреча предполагала вдумчивое общение и обсуждение рукописей. Также в рамках мастер-класса мы обсуждались книжные новинки и журнальные публикации, поэтические книги и альманахи. Алексей Кубрик родился в 1959 году в Москве. Окончил Литературный институт имени Горького (семинар Евгения Винокурова). Преподает в лицее Литературного института, ведет мастер-класс по поэзии. Увлекается фотографией и столярным ремеслом. С 1989 года печатается в альманахах и толстых журналах. Автор статей и эссе о поэзии Серебряного века и русской эмиграции, поэтических книг «Параллельные места» (1995) и «Древесного цвета» (2006), «Внимательный лес» (2015). Член Союза российских писателей.