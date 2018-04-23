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Банк воспоминаний открылся в Комсомольске-на-Амуре
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Банк воспоминаний открылся в Комсомольске-на-Амуре 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
На сайте АмГПГУ запущен проект «Живая история», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Он представляет собой интерактивный путеводитель по городу Юности, который рассказывает об истории строительства Комсомольска, людях и знаковых событиях.
Создатели путеводителя подчеркивают, что огромную ценность представляют воспоминания старшего поколения комсомольчан. Чтобы сохранить их для будущих поколений, инициаторы проекта записали видеоинтервью с 97 горожанами.
— Каждое воспоминание — уникально. Для нас бесценно то, что люди согласились поделиться своим опытом, рассказать свои неповторимые истории о Комсомольске, заводах и домах. Старшее поколение уходит, а вместе с ним и наша история. Поэтому очень важно успеть сохранить эти воспоминания. — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления научных исследований АмГПГУ Светлана Бабкина.
Студенты и преподаватели АмГПГУ сделали более 160 видеозаписей, создали 47 тематических фотоальбомов. На интерактивной карте разместили более 200 объектов с подробной исторической справкой. В планах инициаторов дополнить её разделами «Комсомольск в событиях и датах», «Комсомольск в лицах», «Городские легенды».
— На данный момент завершён только первый этап проекта. Надеемся, что он станет народным, и горожане подключатся к работе, будут добавлять свои воспоминания, делиться семейными архивами, — отмечает Светлана Бабкина. — Хочется, чтобы история Комсомольска обрела как можно больше подробностей. Мы также планируем разместить на зданиях и других исторических объектах города QR-коды, чтобы прохожие считывали их с помощью мобильных устройств и узнавали уникальные истории из первых уст.
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