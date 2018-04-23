Ямальские ветераны будут учить рукоделию особых деток 

— У нас накоплен хороший опыт, мы много выставлялись, пришло время делиться мастерством, — говорит председатель землячества Ямальского района в Тюмени Ефим Кесельман.
Особых деток позабавила кукла «Попа»
В Тюмени каждую среду ямальские бабушки собираются, чтобы освоить новое направление шитья, или вязания и, конечно, обменяться новостями. Говорят, к ним они всегда приходят быстрее, чем появляются в интернете.
Специальная школа, где учатся детки с нарушением слуха — в трех шагах от землячества Ямальского района. Бабушки заверили, раз в неделю бывать там с мастер-классом им не в тягость — наоборот! Сложа руки сидеть на пенсии не интересно, внуки выросли, а здесь — доброе дело и приятная компания.
Свою дружбу ветераны и школьники начали с выставки творчества. Всего на столах актового зала уместилось семнадцать направлений рукоделия: куклы-обереги, вышивка крестом, лентами, алмазная вышивка, вязание, плетение из газетных трубочек, бусы, изделия из бисера, картины маслом и даже лоскутные одеяла.
— Это кукла «Попа», ее вешают у кровати, если утром она повернется лицом — все будет в ажуре, если другим местом — не очень, — начала Ирина Шкурко презентацию. Слышащие дети с кохлеарным имплантатом быстро языком жестов перевели суть тем, кто не слышит, и в зале раздался дружный детский смех.
Всё можно потрогать, примерить и даже понюхать
Так Ирина Шкурко обошла все столы, подробно рассказала почти о каждом предмете. Особый интерес вызвала блузка из трофейного немецкого парашюта, расшитая крестом, ненецкая люлька с настоящим ягелем внутри и много чего еще. Самое главное, все можно было трогать, а куклу-оберег с сушеными травами внутри еще и понюхать. Любопытным мальчишкам понравились кружевные воротнички, один даже примерил, чем здорово всех повеселил.
— Дети оказались благодарными слушателями, очень внимательными. Я старалась не говорить трудные слова: канзаши, амигуруми, пейп-арт… А они все это знают, сами подсказывали, как называется техника. Говорили, что бабушки делают также, что-то пробовали сами, — рассказывает Ирина.
В то же время женщина наставляла детей ни в коем случае не бросать работу, даже если она трудная и они устали.
— Если взялся за картину — не останавливайся на полпути, вышей до конца. Только тогда получишь радость и удовлетворение. Мы в своем землячестве если что-то задумали — всегда делаем, — обратилась она к детям. Кстати, мастер-классы для школьников по рукоделию уже внесены в годовой план ветеранов.
Ямальский дед поддерживает увлечение внучки фотографией
По заверению директора школы Натальи Беляковой, прежде опыта сотрудничества с пенсионерами у них не было, тем более на безвозмездной основе.
— Нам это сосем не трудно, я как пожелание высказал это, когда был новогодний вечер в школе. Дело в том, что здесь обучается моя внучка. Директор поддержала эту идею. Главное, чтобы у детей было желание овладеть новыми знаниями, — начал Ефим Аркадьевич. В этот момент к нему прильнула внучка Аленка, от такой нежности лицо его озарила добрая улыбка.
— Многие дети, у которых проблемы со здоровьем, имеют ярко выраженные творческие качества. Аленка у нас очень хорошо рисует, фотографирует здорово. В этом направлении мы будем развивать ее и готовить к взрослой жизни. У нее это получается и ей нравится, — заключил ветеран.
Закончив рассказ о внучке, он вспомнил, что в их землячестве есть полковник казачьих войск и историк — Геннадий Зайцев. И тут же предложил новый план мероприятий директору. В преддверии Дня победы Геннадий Степанович охотно придет в форме и расскажет интересные факты о войне.
Выставка закончилась небольшим концертом, ветеранский хор спел для школьников песни из своего репертуара, потом все желающие учились мастерить куклу-оберег «травницу». Несложные действия и смеси душистых трав сделали работу интересной и приятной. Всего у ребят получилось десять куколок, каждую они взяли с собой.
Урокам труда в особой школе вообще уделяется больше внимания — за два часа в неделю дети успевают делать подарки родителям ко всем праздникам, выполнять конкурсные работы и даже побеждать. Совсем недавно призовые места школа получила за выпиленный лобзиком ажурный самовар, фиалки из бисера и лоскутное одеяло с флагами разных стран, которые венчает российский триколор.
Была бы воля педагога, признается Диана Рахимова, добавила бы часы по технологии. Говорит, детям очень нравятся «труды», развивается мелкая моторика, они видят результат своих стараний. Тему урока не навязывает, не нравится пилить — шей. Например, один ее ученик очень уж любит работать на швейной машинке. Недавно сшил себе на лето сумку через плечо из старых джинсов.
В свою вотчину Диана Рахимова безревностно пустит мастериц, говорит, что любит учиться у других. На выставке уже приглядела техники, которые они с ребятами не освоили. В первую очередь планирует пригласить ветеранов, они научат плести корзинки из газетных трубочек и вышивать лентами.