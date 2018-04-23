Ямальские ветераны будут учить рукоделию особых деток

— У нас накоплен хороший опыт, мы много выставлялись, пришло время делиться мастерством, — говорит председатель землячества Ямальского района в Тюмени Ефим Кесельман

Особых деток позабавила кукла «Попа»

В Тюмени каждую среду ямальские бабушки собираются, чтобы освоить новое направление шитья, или вязания и, конечно, обменяться новостями. Говорят, к ним они всегда приходят быстрее, чем появляются в интернете.

Специальная школа, где учатся детки с нарушением слуха — в трех шагах от землячества Ямальского района. Бабушки заверили, раз в неделю бывать там с мастер-классом им не в тягость — наоборот! Сложа руки сидеть на пенсии не интересно, внуки выросли, а здесь — доброе дело и приятная компания.

Свою дружбу ветераны и школьники начали с выставки творчества. Всего на столах актового зала уместилось семнадцать направлений рукоделия: куклы-обереги, вышивка крестом, лентами, алмазная вышивка, вязание, плетение из газетных трубочек, бусы, изделия из бисера, картины маслом и даже лоскутные одеяла.

— Это кукла «Попа», ее вешают у кровати, если утром она повернется лицом — все будет в ажуре, если другим местом — не очень, — начала Ирина Шкурко презентацию. Слышащие дети с кохлеарным имплантатом быстро языком жестов перевели суть тем, кто не слышит, и в зале раздался дружный детский смех.

Всё можно потрогать, примерить и даже понюхать

Так Ирина Шкурко обошла все столы, подробно рассказала почти о каждом предмете. Особый интерес вызвала блузка из трофейного немецкого парашюта, расшитая крестом, ненецкая люлька с настоящим ягелем внутри и много чего еще. Самое главное, все можно было трогать, а куклу-оберег с сушеными травами внутри еще и понюхать. Любопытным мальчишкам понравились кружевные воротнички, один даже примерил, чем здорово всех повеселил.

— Дети оказались благодарными слушателями, очень внимательными. Я старалась не говорить трудные слова: канзаши, амигуруми, пейп-арт… А они все это знают, сами подсказывали, как называется техника. Говорили, что бабушки делают также, что-то пробовали сами, — рассказывает Ирина.

В то же время женщина наставляла детей ни в коем случае не бросать работу, даже если она трудная и они устали.

— Если взялся за картину — не останавливайся на полпути, вышей до конца. Только тогда получишь радость и удовлетворение. Мы в своем землячестве если что-то задумали — всегда делаем, — обратилась она к детям. Кстати, мастер-классы для школьников по рукоделию уже внесены в годовой план ветеранов.

Ямальский дед поддерживает увлечение внучки фотографией

По заверению директора школы Натальи Беляковой , прежде опыта сотрудничества с пенсионерами у них не было, тем более на безвозмездной основе.

— Нам это сосем не трудно, я как пожелание высказал это, когда был новогодний вечер в школе. Дело в том, что здесь обучается моя внучка. Директор поддержала эту идею. Главное, чтобы у детей было желание овладеть новыми знаниями, — начал Ефим Аркадьевич. В этот момент к нему прильнула внучка Аленка, от такой нежности лицо его озарила добрая улыбка.

— Многие дети, у которых проблемы со здоровьем, имеют ярко выраженные творческие качества. Аленка у нас очень хорошо рисует, фотографирует здорово. В этом направлении мы будем развивать ее и готовить к взрослой жизни. У нее это получается и ей нравится, — заключил ветеран.

Закончив рассказ о внучке, он вспомнил, что в их землячестве есть полковник казачьих войск и историк — Геннадий Зайцев. И тут же предложил новый план мероприятий директору. В преддверии Дня победы Геннадий Степанович охотно придет в форме и расскажет интересные факты о войне.

Выставка закончилась небольшим концертом, ветеранский хор спел для школьников песни из своего репертуара, потом все желающие учились мастерить куклу-оберег «травницу». Несложные действия и смеси душистых трав сделали работу интересной и приятной. Всего у ребят получилось десять куколок, каждую они взяли с собой.

Урокам труда в особой школе вообще уделяется больше внимания — за два часа в неделю дети успевают делать подарки родителям ко всем праздникам, выполнять конкурсные работы и даже побеждать. Совсем недавно призовые места школа получила за выпиленный лобзиком ажурный самовар, фиалки из бисера и лоскутное одеяло с флагами разных стран, которые венчает российский триколор.

Была бы воля педагога, признается Диана Рахимова , добавила бы часы по технологии. Говорит, детям очень нравятся «труды», развивается мелкая моторика, они видят результат своих стараний. Тему урока не навязывает, не нравится пилить — шей. Например, один ее ученик очень уж любит работать на швейной машинке. Недавно сшил себе на лето сумку через плечо из старых джинсов.

В свою вотчину Диана Рахимова безревностно пустит мастериц, говорит, что любит учиться у других. На выставке уже приглядела техники, которые они с ребятами не освоили. В первую очередь планирует пригласить ветеранов, они научат плести корзинки из газетных трубочек и вышивать лентами.