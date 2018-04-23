Участники молодежного медиацентра подготовят видеопоздравления ветеранам к 9 Мая в Котельниках

Участники молодежного медиацентра Котельников подготовят видеопоздравления для ветеранов Великой Отечественной войны к 9 Мая, рассказала глава городского округа Ирина Польникова

Участники молодежного медиацентра подготовят видеопоздравления для ветеранов Великой Отечественной войны. В съемках будут задействованы дети в возрасте от лет. Они прочитают стихотворения на военную тематику, а также расскажут о подвигах своих дедов и прадедов

— Ирина Польникова.

Помимо этого, как отметила глава Котельников, участники медиацентра подготовят видеоматериалы, в которых расскажут о судьбе ветеранов, проживающих в городском округе, а также их боевом пути.

Ранее Ирина Польникова сообщала, что в городском округе Котельники ко Дню Победы за счет местного бюджета будет выплачиваться материальная помощь ветеранам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей и другим.

В рамках празднования Дня Победы в Котельниках пройдут встречи с ветеранами, митинги, концерты, акции «Спасибо», «Бессмертный полк», «Лес Победы» и многое другое.