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Участники молодежного медиацентра подготовят видеопоздравления ветеранам к 9 Мая в Котельниках
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Участники молодежного медиацентра подготовят видеопоздравления ветеранам к 9 Мая в Котельниках 

360tv.ru 58 минут назад
Фото: 360tv.ru
Участники молодежного медиацентра Котельников подготовят видеопоздравления для ветеранов Великой Отечественной войны к 9 Мая, рассказала глава городского округа Ирина Польникова.
Участники молодежного медиацентра подготовят видеопоздравления для ветеранов Великой Отечественной войны. В съемках будут задействованы дети в возрасте от  лет. Они прочитают стихотворения на военную тематику, а также расскажут о подвигах своих дедов и прадедов
— Ирина Польникова.
Помимо этого, как отметила глава Котельников, участники медиацентра подготовят видеоматериалы, в которых расскажут о судьбе ветеранов, проживающих в городском округе, а также их боевом пути.
Ранее Ирина Польникова сообщала, что в городском округе Котельники ко Дню Победы за счет местного бюджета будет выплачиваться материальная помощь ветеранам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей и другим.
В рамках празднования Дня Победы в Котельниках пройдут встречи с ветеранами, митинги, концерты, акции «Спасибо», «Бессмертный полк», «Лес Победы» и многое другое.
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