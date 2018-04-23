Члены Молодежной палаты поучаствовали в субботнике в Нескучном саду

Представители Молодежной палаты района поучаствовали в субботнике в Нескучном саду 21 апреля.

— Мы с удовольствием присоединились к общегородской уборке территорий, — отметила член Молодежной палаты Дарья Святенко.

Она добавила, что представителей команды было не много, по той причине, что сейчас происходит набор нового состава активистов.

— Членом команды может стать любой москвич в возрасте до 30 лет независимо от прописки, — добавила молодой парламентарий.

Дарья Святенко сообщила, что подать заявку на вступление в коллектив можно на портале «Движок».