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Члены Молодежной палаты поучаствовали в субботнике в Нескучном саду
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Члены Молодежной палаты поучаствовали в субботнике в Нескучном саду 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
Представители Молодежной палаты района поучаствовали в субботнике в Нескучном саду 21 апреля.
— Мы с удовольствием присоединились к общегородской уборке территорий, — отметила член Молодежной палаты Дарья Святенко.
Она добавила, что представителей команды было не много, по той причине, что сейчас происходит набор нового состава активистов.
— Членом команды может стать любой москвич в возрасте до 30 лет независимо от прописки, — добавила молодой парламентарий.
Дарья Святенко сообщила, что подать заявку на вступление в коллектив можно на портале «Движок».
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