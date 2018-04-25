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Молодые парламентарии провели игру в школе №498
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Молодые парламентарии провели игру в школе №498 

Управа Таганского района города Москвы 25 апреля 2018
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Члены Молодежной палаты района провели в школе №498 игру «Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля». Об этом 24 апреля рассказал председатель организации Павел Андрушко.
— Мы с другими парламентариями поделили учеников шестого и седьмого класса на четыре команды и устроили интерактивную интеллектуальную игру. Ребята в соревновательном режиме показали свои знания в биологии, экологии и географии, — рассказал он.
Отметим, что победителям вручили грамоты.
Умственное состязание прошло в честь Дня Земли, который ежегодно празднуется 22 апреля.
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