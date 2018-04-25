Молодые парламентарии провели игру в школе №498

Члены Молодежной палаты района провели в школе №498 игру «Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля». Об этом 24 апреля рассказал председатель организации Павел Андрушко.

— Мы с другими парламентариями поделили учеников шестого и седьмого класса на четыре команды и устроили интерактивную интеллектуальную игру. Ребята в соревновательном режиме показали свои знания в биологии, экологии и географии, — рассказал он.

Отметим, что победителям вручили грамоты.

Умственное состязание прошло в честь Дня Земли, который ежегодно празднуется 22 апреля.