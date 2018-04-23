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В Роспотребнадзоре назвали места в Барнауле, где клещи наиболее активны
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В Роспотребнадзоре назвали места в Барнауле, где клещи наиболее активны 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Наиболее популярные места обитания клещей в Барнауле назвали специалисты Роспотребнадзора.
В список попала аллея на пр. Космонавтов, парк «Юбилейный», нагорная часть города, лесополоса на ул. Солнечная Поляна, а также поселки: Южный, Лебяжье, Власиха, Научный городок, Черницкое.
Специалисты проводят обработку территорий социальных учреждений, парков, баз отдыха и т.д.
Отметим, что 90 жителей Алтайского края обратились в больницы с жалобами на укусы клещей. Такова статистика с начала сезона активности клещей. Среди пострадавших 36 детей.
Роспотребнадзор уточняет, что в городах края от присасывания клещей пострадали 26 человек, остальные зарегистрированные из районов края. В краевой столице пострадавших насчитывается 22 человека, из них три ребенка. Случаев заболевания клещевым энцефалитом не зарегистрировано.
АиФ — Алтай: последние новости
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