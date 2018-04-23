Сотрудники Дома культуры «Солнечный» проведут «Урок мужества»

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В Доме культуры «Солнечный» поселения Щаповское 26 апреля состоится «Урок мужества», посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

— Ученикам встречи расскажут о героическом подвиге пожарных, многие из которых пожертвовали своим здоровьем и жизнью во время ликвидации последствий разрушения реактора, — рассказала методист Дома культуры «Солнечный» Елена Якушина.

В рамках «Уроков мужества» в Щаповском пройдет серия встреч. Часть из них будет посвящена Великой Отечественной войне.

Напомним, что 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла одна из самых масштабных экологических катастроф.