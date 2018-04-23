Ещё
Сотрудники Дома культуры «Солнечный» проведут «Урок мужества»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотрудники Дома культуры «Солнечный» проведут «Урок мужества» 

Префектура ТиНАО города Москвы 58 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В Доме культуры «Солнечный» поселения Щаповское 26 апреля состоится «Урок мужества», посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
— Ученикам встречи расскажут о героическом подвиге пожарных, многие из которых пожертвовали своим здоровьем и жизнью во время ликвидации последствий разрушения реактора, — рассказала методист Дома культуры «Солнечный» Елена Якушина.
В рамках «Уроков мужества» в Щаповском пройдет серия встреч. Часть из них будет посвящена Великой Отечественной войне.
Напомним, что 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла одна из самых масштабных экологических катастроф.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Отчетный концерт прошел в Доме культуры «Десна» в Рязановском День самоуправления провела Молодежная палата поселения Краснопахорское По словам Собянина, 3 апреля в городе откроется 116 ярмарок выходного дня
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пересильд боится выступать в театре Петербурга2
Кэмерон пояснил, в чем разница между Терминаторами2
«Последний герой»: что стало с участниками20
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение