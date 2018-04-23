Divancast № 1. «Периодический» 

Никто этого не хотел, но мы опять сделали это, лезем в ваши уши разрывая полугодичное молчание бесплатно и без смс. Прослушать на Podster Прослушать в Itunes Добрый день, уважаемые слушатели. Вы слушаете подкаст об играх, кино и высоких технологиях. Сегодня в выпуске: — Xbox One начнет поддерживать 120 — герцовые дисплеи — Universal потвердила экранизацию фильма по видеоигре «Doom» — Netflix вошел в восьмерку самых успешных медиаконгламератов мира и планирует открыть свою сеть собственных кинотеатров — делимся впечатлениями от новой Farcry 5 и рассуждаем о современных опен-ворлдах и рпг. — Настолка Dangerous/Dragons на примере одной партии. Почему это весело. "