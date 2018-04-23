Евгений Дога: У нас с женой была целая куча свадеб

Известнейший молдавский композитор, народный артист СССР Евгений Дога — автор музыки более чем к двумстам кино— и телефильмам (наиболее известные — «Табор уходит в небо», «Лаутары», «Мой ласковый и нежный зверь», «Портрет жены художника», «Одиноким предоставляется общежитие»), почти к ста песням, многочисленным балетам, симфониям, камерным, хоровым и вокальным произведениям. Кроме того, в 2000 году он официально признан «Человеком чести второго тысячелетия» и автором гимна его родного города Кишинева. В марте 2017 года композитор отметил свой 80-й день рождения. Однако, несмотря на возраст и такой послужной список, в жизни Дога — удивительно контактный и доступный человек, обладающий потрясающим искусством рассказчика и отличным чувством юмора.

— Евгений Дмитриевич, говорят: «Твой дом — там, где твое сердце». Какое место на земле вы называете своим домом? Или как в песне: «Мой адрес — не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз»?

— Вот эти слова как раз, я считаю, — для бездомных или для бомжей. Я не возражаю против каких-то тезисов и лозунгов, но в этом, к великому сожалению, наша главная болезнь: мы потеряли ощущение дома, ощущение того очага, с которого, как поется в другой песне, начинается Родина. Ведь начинается она с порога материнского дома. Не ощущая своего дома, нельзя ощутить дом соседа; не ощущая себя, нельзя рассчитывать на то, что сможешь понять другого. Любя свой дом, ты будешь оберегать дом друга. Поэтому для меня и тогда, и сейчас очень конкретные очертания имеют и дом, и улица, и порог материнский, и это является самым сильным источником подпитки, самым сильным магнитом, который меня все время притягивает, придает мне силы, дарит какие-то определенные образы, дает вдохновение. Например, в Кишиневе я живу в доме на улице Михая Эминеску — величайшего поэта. Для меня это просто некий символ, огромнейшая радость, и каждый раз, когда я пишу на конверте адрес, чувствую какой-то необычайный прилив энергии, как будто я сам имею причастность к этому имени. У меня написано много романсов на стихи Эминеску, балет «Лучафэрул»…

Никогда не забываю отчий дом в селе Мокра, я родился в Молдавии на левом берегу Днестра. Сейчас большую часть времени живу в Москве — здесь мой другой дом, российский, где за много лет сложилась своя духовная аура.

— Насколько мне известно, семья у вас тоже русско-молдавская: ваша жена — москвичка. Где же вы нашли друг друга?

— Познакомились мы как раз в Кишиневе. Наташа окончила московский институт и после экзаменов приехала отдохнуть в Молдавию к своей тетке. Провела она в Кишиневе целый месяц и, наверное, каждый день ходила мимо моих окон, но я не смотрел на прохожих, потому что учился тогда в консерватории, у меня было много работы, занимался сочинением фуг и других заданий, которые мне полагались. Но в 11 часов вечера, как правило, я выходил на улицу, садился на мотороллер, который у меня тогда был приобретен в кредит, и ехал в центр города, потому что сам жил на очень дальней окраине (во дворе телецентра мне дали служебную двухкомнатную квартиру, чему я был, естественно, очень рад после скитаний по многочисленным общежитиям). И вот однажды после 11 вечера выхожу из дома и вижу девушку, которая гуляет — было лето, очень тепло и красиво, у нас на юге вообще прекрасные ночи, хоть и не Сочи. Я ей в шутку: «Не хотите ли прокатиться?» Думал — откажется, а она говорит: «Почему бы и нет?» Конечно, никакого центра в этот раз уже не было, мы поехали за город. Как потом выяснилось, это был ее предпоследний день в Кишиневе и она уже должна была уезжать к себе в Москву, чтобы выйти на работу. И хотя в то время я был уже взрослым парнем — за 25 перевалило — и я мог бы, конечно, себе что-то в отношении девушки позволить, даже намека такого у меня в мыслях не возникло! Мне было просто очень интересно с ней общаться, мы беседовали на совершенно разные темы. Наташа оказалась очень развитой, читающей девушкой, я тоже любил книги, поэтому у нас нашлось довольно много общего для разговора. И где-то часа через три, когда мы вернулись к ее тетке, она вдруг заявляет ей: «Тетя Клава, мы с Женей решили пожениться!» Я думаю: «Ну ничего себе, очень интересно!» Мы же ведь об этом вообще не говорили! Тетка отвечает: «У тебя есть родители, позвони домой!» Она звонит в Москву, мама берет трубку — и просто в обмороке. Как мне потом стало известно, в Москве у нее был человек, с которым она была знакома задолго до меня и собиралась за него выходить замуж. Но вот решила поменять свою судьбу. Трубку взял папа, говорит: «Да что ты, доченька, давай приезжай домой!» Но доченька домой не поехала, а через неделю мы приехали уже с ней вдвоем.

— То есть практически Наташа сама сделала вам предложение.

— Думаю, что я вряд ли осмелился бы это сказать и предложить ей, и слава Богу, что она сама проявила инициативу, что совпало и с моим ощущением. Это, наверное, был просто голос судьбы, потому что мы с ней вместе живем всю жизнь.

— Никто из вас за столь долгое время не давал друг другу поводов для ревности?

— У нас не было даже разговоров на эту тему! Я такие вещи не понимаю — они просто бессмысленны. Повод всегда можно найти — если поискать. Мы не искали этих поводов. Без доверия невозможно осуществить любое дело, тем более семейное, удержать что-то важное и хорошее. Поэтому доверие друг к другу в нашей семье — в первую очередь. Для чего же мы тогда живем вместе? Чтобы друг друга терзать?

Женя и Наташа сыграли свадьбу в Кишеневе в 1962 году// Фото: из личного архива

— Где проходила ваша свадьба?

— Сначала в Москве, где мы и расписались, потом в Кишиневе у моей тетки, затем поехали к маме — и там продолжили. Короче, свадеб у нас с Натальей была целая куча.

— Это правда, что дом в Кишиневе, где сейчас так уютно и комфортно живет ваша большая семья, построен по вашему личному проекту?

— Этот одноэтажный особняк в самом центре Кишинева построен еще в 1918 году, а вот реконструирован — да, так, как хотел я. Долго искал, куда бы переехать, чтобы не мешать никому и чтоб мне не мешали, и в 1976 году получил этот дом. Когда проектный институт сделал чертежи его переоборудования, я их посмотрел и понял, что получится совсем не тот дом, в котором хотел бы жить. Тогда на полгода я приостановил реконструкцию и с помощью друзей-архитекторов составил собственный проект. В масштабе на бумаге сам все расчертил, как мне нужно, и через полгода работы продолжились уже по моему проекту.

Композитор в кругу семьи: с дочкой, женой (слева) и внуком// Фото: из личного архива

— А потом вашей соседкой стала певица Надежда Чепрага … Как это получилось?

— Вы знаете, мы с женой — «совки», люди, обладающие советским менталитетом. Мы воспитаны в духе скромной достаточности. И когда мэр города предложил нам взять весь этот дом, мы подумали: «Зачем он нам, такой большой?» В то время в трех комнатах этого особняка была какая-то контора, которая собиралась оттуда выехать, и мы стали думать, кому бы эти комнаты отдать. Я предложил их одному своему приятелю, который работал в ЦК, но он испугался, что его начнут подозревать: за какие, мол, заслуги у него такой дом, что это у простого служащего за частная собственность такая?! — и отказался. Тогда в случайном разговоре я предложил эту площадь Чепраге. Хотя Надя жила совсем недалеко, на соседней улице, в хорошей квартире, она загорелась этой идеей, посмотрела свою половину и сказала, что готова переселиться. Сама задумка была очень хорошая: она певица, я композитор, работали вместе, всегда друг у друга «под рукой».

— В репертуаре Чепраги действительно более десятка ваших песен. А вы помните, как познакомились?

— Было это, когда я только что написал «Веселую свадьбу» — зажигательную молдавскую песню в народном стиле, которую решило взять в одну из музыкальных программ наше телевидение. И вот вместе с редактором ТВ мы стоим на крыше телецентра, любуемся простором и красотой раскинувшегося внизу Кишинева и решаем, кто же эту песню будет исполнять. Сошлись во мнении, что это должна быть красивая артистка с чистым, бархатным голосом. Я озадачил всех своих знакомых, чтобы нашли молодую девушку, умеющую петь. И вот спустя какое-то время мне позвонили и рассказали о Наде, которая только что закончила школу и поет народные песни в самодеятельном ансамбле при какой-то строительной организации. Когда она появилась, мы просто обалдели от ее красоты и фигуры — талия, как иголочка! Я заставил выйти ее на ту же крышу телецентра, показал с высоты залитый солнцем город и предложил песню «Веселая свадьба». Песня была записана и стала для Нади очень хорошим толчком в карьере.

— Надежда Чепрага тоже уже давно живет в Москве. Вы видитесь?

— Очень редко! В основном на официальных приемах в посольстве, иногда на концертах. Она нашла свою орбиту, я вращаюсь по другой, и иногда эти орбиты пересекаются. Вот и Соню Ротару, которая также спела много моих песен, я не видел уже много лет. Это все закономерно: ласточка же не обижается на своих птенцов, что они вырастают и разлетаются из гнезда. Вот и мои «птенцы» выросли творчески и разлетелись. Дай им Бог успеха!

— Я слышала, что Ротару спела ваш «Белый город», еще будучи студенткой. Это правда?

— Было такое. Молдавская киностудия снимала докфильм о Кишиневе. Написав музыку к фильму, я спокойно сдал дела и собирался улететь в Москву. Вдруг вечером, принимая работу, худсовет решил, что, кроме фоновой музыки, там обязательно должна быть песня. Срочно, уже почти ночью, ко мне приехали режиссер и поэт со стихами. Я прочитал — ну никак меня эти банальные строчки не зажигают, поэтому и музыка получается банальная. Лег спать. Вдруг около семи утра — снова звонок в дверь. Стоят те же люди и тычут мне в лицо листок с новыми стихами: «Мой белый город, ты цветок из камня, омытый добрым солнечным дождем…» Я еле проснулся, положил листок на рояль — и неожиданно для себя сыграл мелодию, как будто эта песня существовала очень давно и я ее всю жизнь знал. Со спокойным сердцем улетел в Москву, а когда вернулся, встал вопрос, кто же эту песню в фильме будет петь. Причем для начала требовалось найти хоть кого-нибудь, чтобы просто напеть слова и сдать наконец этот злосчастный фильм начальству, а уже потом можно было бы не спеша заняться поиском артистки для окончательной записи. И тут кто-то вспомнил, что в консерватории на 3-м курсе есть одна девочка с Буковины, Соня Ротарь, которая очень здорово поет старинные молдавские романсы. Мы решили, что пока пусть хоть как-то напоет она, а потом уже мы найдем настоящую певицу. Приехали туда, представились. Она замахала руками: «Нет-нет, я сейчас занята, у меня сессия, экзамены. И вообще я не эстрадная певица, оставьте меня в покое!» Ее с трудом удалось не столько уговорить, сколько «похитить» — запихнуть в автобус к киношникам и привезти на студию. Я наиграл ей мелодию, и она, несмотря на то, что была вся нервная и недовольная, сразу ее схватила. Когда мы послушали исполнение этой никому не известной девочки, то просто все обалдели от красоты ее голоса и от того, как он сливался с мелодией. Она, видимо, и сама не ожидала такого эффекта, потому что глаза ее стали увлажняться, лицо смягчаться, и она тихо сказала: «А можно я еще раз спою?» Вот так состоялось сразу тройное рождение — певицы Софии Ротару , песни «Мой белый город» и меня самого как композитора-песенника. Я считаю эту песню судьбоносной. Во-первых, она дважды (беспрецедентный случай!) становилась лауреатом «Песни года», в 1972 и 1973 годах. А во-вторых, «Мой белый город» официально был выбран президентом Молдовы Петру Лучинским в качестве гимна Кишинева!