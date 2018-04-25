Образцовый ансамбль танца «Ровесник» из САО отметит свое 25-летие праздничным концертом

Образцовый ансамбль танца «Ровесник» Центра культуры «Хорошевский» в 2018 году отмечает свой 25-летний юбилей. В Зеркальном зале Москонцерта, в честь этой даты, 28 апреля пройдет большой праздничный юбилейный концерт.

Образцовый ансамбль танца «Ровесник» Центра культуры «Хорошевский» был основан в 1993 году. Инициаторами его создания выступили художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля, заслуженный работник культуры РФ Левина Лариса Ивановна и первый директор Центра культуры «Хорошевский» САО г. Москвы Матюнина Ирина Александровна.

Все начиналось с крошечной студии, но коллектив быстро рос и развивался. Уже через 5 лет со дня основания «Ровесник» дал большой сольный концерт в государственном зале им. П. И. Чайковского и на протяжении последующих более чем 10 лет являлся постоянным участником сборных танцевальных программ данного концертного зала.

Коллектив воспитывает детей с 6 лет. Задача ансамбля — выпустить детей в жизнь умными, добрыми, красивыми и свободными, чтобы добра и света в их жизни стало больше. Самые маленькие воспитанники «Ровесника» занимаются базовой физической и хореографической подготовкой. На этом же этапе дети выполняют простые танцевальные движения, учатся слушать музыку и двигаться под нее. Взрослея, юные артисты начинают выполнять более сложные хореографические элементы, занимаются классическим танцем для более серьезной подготовки мышц всего тела, развивают выносливость организма. Старшие воспитанники коллектива серьезно занимаются оттачиванием танцевальной техники, развитием сложности хореографических номеров и артистизма. С юного возраста участники ансамбля стремятся повышать свой уровень исполнительского мастерства и дарить только яркие, положительные эмоции зрителям.

Уже четверть века коллектив ведет активную концертную деятельность. Сегодня ансамбль выступает на мероприятиях самого разного уровня. Участники коллектива демонстрировали свое мастерство танца на таких сценах, как Дом музыки, Дом журналиста, Дом ученых, Парк имени Горького, киноконцертный зал «Космос», ВДНХ, московский Дом ветеранов, Дворец на Яузе и других известных площадках по всей Москве. Каждое выступление встречается зрителями аплодисментами.

Ансамбль имеет большой опыт выступления за рубежом. Коллектив успешно гастролировал в таких европейских странах, как: Испания, Франция, Германия, Австрия, Финляндия, Чехия, Словакия, Болгария, Венгрия, Греция, Италия.

В репертуаре ансамбля более 60 постановок самых разных стилей и направлений: эстрадные танцы, модерн, классические танцы, танцы народов мира, большие танцевальные композиции и игровые миниатюры, детские танцы и многое другое.

Всего за время существования ансамбля через него прошло около 7 тысяч человек! И каждый ребенок получил прекрасную подготовку — это не только умение хорошо танцевать, но и уверенность в собственных силах, развитие вкуса к музыке и одежде, формирование особого мировоззрения.

С детьми работают опытные преподаватели, передавая им свое мастерство, помогая добиваться успеха в поставленных целях. Занятия в ансамбле учат детей организации и дисциплине, делают их свободными и красивыми, привносят в их жизнь больше позитива и приятных впечатлений. Строгие, профессиональные, требовательные и увлеченные педагоги ведут своих воспитанников в прекрасный мир танца настойчиво и с неизменным успехом!

Некоторые выпускники коллектива успешно продолжают танцевальную деятельность и на практике применяют знания и навыки, полученные в ансамбле.

Свое двадцатипятилетие ансамбль «Ровесник», танцевальный коллектив Центра культуры «Хорошевский», отметит грандиозным представлением. Зрители увидят настоящую творческую семью педагогов и юных артистов, которые представят своим поклонникам необыкновенный и удивительный мир хореографии разных ритмов, стилей и народностей.

Концерт, посвящённый юбилею ансамбля, состоится 28 апреля в Зеркальном зале МОСКОНЦЕРТА по адресу: ул. Пушечная, д. 4, стр. 2.

Начало в 17:00 Вход свободный.

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Телефон: 8 (926) 392-01-05 E-mail: tsentrkultury@yandex.ru https://horoshevskiy-deti.ru/ensemble-rovesnik/