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В школе № 1355 отметили День птиц
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В школе № 1355 отметили День птиц 

Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Южное Бутово
19 апреля в 3 «З» классе прошёл праздник «День птиц», посвящённый Международному Дню птиц. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Этот праздник отмечают ежегодно 1 апреля ёще с начала 20 века. На празднике все ребята с удовольствием выступали: готовили небольшие сообщения о птицах, которые сопровождались голосами этих птиц, рассказывали стихи о разных птицах, участвовали в викторине, которую проводили девочки-ведущие. Вместе с учителем ребята выясняли, какие бывают профессии у птиц. Всем очень понравилась сценка о скворце и воробье, который спорил о том, чьё гнездо, кому его можно занять весной. Ребята с интересом наблюдали за игрой одноклассников в инсценировке басни «Кукушкина лекция». На празднике звучали трогательные песни Е. Крылатова «Ласточка» и «Раненая птица». А как здорово мы играли. Игра «Дрозд» и «Прилетели птицы» так запомнилась ребятам, что на следующий день снова играли в них на переменах. В завершении посмотрели мультфильм «Легенда о птице счастья» и каждый нарисовал свою птицу счастья, загадав желание. Праздник очень понравился детям и нашим гостям — родителям учащихся.
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