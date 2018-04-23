Ребята изобразили символ русской природы 

Для многих жителей России символом русской природы является береза. В народе с древности повелось слагать стихи и песни об этом деревце, изображать его в произведениях искусства и народного промысла.
Продолжили эти традиции и воспитанники группы «Колобок», которые своими руками сделали березку из бумаги. По мере выполнения творческого задания ребята вспоминали то, что ранее знали об этом символе русской природы. Дети спели русскую народную песню «Во поле березка стояла», прочитали стихотворение Сергея Есенина о белой березе, вспомнили загадки и пословицы.
Среди множества способов выполнения поделки дерева воспитателем Еленой Николаевной Дубровиной был выбран самый простой и понятный. Воспитанники дошкольного отделения ОК «Юго-Запад» не только научились конструировать объемное деревце с распускающимися листочками, но и творчески подошли к весеннему оформлению группового помещения. Это объемное деревце не только декор помещения, а также декорации для кукольного спектакля.