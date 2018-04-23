Ещё
Ребята изобразили символ русской природы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ребята изобразили символ русской природы 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Для многих жителей России символом русской природы является береза. В народе с древности повелось слагать стихи и песни об этом деревце, изображать его в произведениях искусства и народного промысла.
Продолжили эти традиции и воспитанники группы «Колобок», которые своими руками сделали березку из бумаги. По мере выполнения творческого задания ребята вспоминали то, что ранее знали об этом символе русской природы. Дети спели русскую народную песню «Во поле березка стояла», прочитали стихотворение Сергея Есенина о белой березе, вспомнили загадки и пословицы.
Среди множества способов выполнения поделки дерева воспитателем Еленой Николаевной Дубровиной был выбран самый простой и понятный. Воспитанники дошкольного отделения ОК «Юго-Запад» не только научились конструировать объемное деревце с распускающимися листочками, но и творчески подошли к весеннему оформлению группового помещения. Это объемное деревце не только декор помещения, а также декорации для кукольного спектакля.
Вестник района Гагаринский: последние новости
На субботник в зоне отдыха «Тропарево» пришли около трех тысяч горожан Ученики столичных школ встретились с Героями Советского Союза в Музее Победы Мастер-класс «Секреты ораторского искусства» вдохновил губкинцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: жизнь «островитян» после славы7
Как изменились популярные дети-актеры12
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Звезды советского кино, которые плохо кончили27
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение