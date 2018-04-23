«Орион» обеспечит всероссийскую прямую трансляцию концерта группы «Мумий Тролль»

26 апреля в Москве ("Крокус Сити Холл") в 19.00 состоится уникальный акустический концерт группы «Мумий Тролль». Федеральный спутниковый оператор «Орион» выступит техническим партнером события, обеспечив прямую трансляцию шоу для многомиллионной аудитории телеканала MTV Рoссия.

Наряду с домашним телепросмотром, редкий концерт группы смогут увидеть все посетители легендарного «Мумий Тролль MUSIC BAR» во Владивостоке, где специально установлено оборудование для подключения к спутниковому телевидению «Телекарта» (бренд ГК «Орион»). Помимо телеэкранов, насладиться выступлением музыкантов можно с помощью любого гаджета, подключенного к сети Интернет через мобильное приложение «Телекарта Онлайн».

Прямая трансляция концерта «MTV Live: Мумий Тролль» приурочена к 20-летию MTV в Рoссии. Это новая страница в истории канала. После перезапуска в 2013 году в спутниковых и кабельных сетях, MTV Россия транслировал в прямом эфире только крупные международные церемонии MTV. Выступление группы «Мумий Тролль» станет первым прямым эфиром российского события. Неслучайно выбор пал именно на этот коллектив: клип группы «Владивосток 2000» открыл вещание канала в 1998 году.

Благодаря технической поддержке ГК «Орион» 26 апреля зрители европейской части страны смогут следить за происходящим на сцене «Крокус Сити Холла» в реальном времени на телеканале MTV Россия, начиная с 20.20. Для удобства жителей дальневосточного региона трансляция будет проходить с учетом разницы во времени. В этой части страны эфир стартует 27 апреля в 22.00. При подключении к сети Интернет прямую трансляцию «MTV Live:Мумий Тролль» также можно посмотреть в мобильном приложении «Телекарта Онлайн» (доступно для скачивания для IOS и Android): https://online.telekarta.tv/skins/telecard/files/landing-page/index.html.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе холдинга, для обеспечения прямой трансляции ГК «Орион» в кратчайшие сроки разработала уникальное техническое решение, при котором сигнал с площадки интегрируется непосредственно в эфир телеканала MTV Россия. Сигнал прямого эфира выдается из концертного зала в студийном формате. Для доставки сигнала из «Крокус Сити Холла» до головной станции, ГК «Орион» специально установлено оборудование, которое обеспечит гарантированную передачу без использования выделенных каналов связи. На головной станции будет осуществляться графическое оформление сигнала прямого эфира, а также его timeshift (временная задержка) для трансляции на Дальнем Востоке. Это ключевой элемент технического процесса, позволяющий показать концерт зрителям региона по местному времени. Используемая технология делает шоу доступным не только для зрителей спутникового телевидения в пакетах «Телекарты», но и для аудитории кабельных операторов по всей стране, поскольку спутниковая группировка «Ориона» служит для них источником сигнала телеканала MTV Россия.

Концерт группы «Мумий Тролль» — далеко не первый опыт ГК «Орион» по технической поддержке музыкальных событий. Благодаря техническому партнерству со спутниковой медиаплатформой миллионам телезрителей по всей России не раз становились доступными такие знаковые музыкальные события, как рок-фестиваль «Нашествие», церемония «Чартова дюжина» и другие.