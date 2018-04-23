Стиль, пение и мультиспортивный фестиваль: что посмотреть и послушать на этой неделе

Лекция Илектры Канестри о моде в Гостином Дворе

Дата: 24.04.2018–12.06.2018

Время: 19:30–21:00 Место: улица Ильинка, дом 4, аудитория № 271 Возрастные ограничения: 12+

Цикл лекций «Перезагрузка: легенды моды вчера, сегодня, завтра» стартует во вторник, 24 апреля, в Гостином Дворе. Илектра Канестри — преподавательница Британской высшей школы дизайна и Московской школы кино, эксперт в области моды и дизайна, бывший редактор журналов Vogue, Elle Cosmopolitan — расскажет о том, чем вдохновляются, как развиваются и экспериментируют со стилем легендарные дома моды.

Курс состоит из семи лекций и завершится 12 июня. Узнать их расписание, зарегистрироваться на мероприятие и приобрести билеты можно на сайте Центрального выставочного зала «Манеж».

«Музыка за колючей проволокой» в Еврейском музее

Дата: 24.04.2018

Время: 20:00–21:00 Место: улица Образцова, дом 11, строение 1а Возрастные ограничения: 0+

Концерт струнного квартета «Студия новой музыки», посвященный композиторам — заключенным концентрационных лагерей, прозвучит в стенах Еврейского музея и центра толерантности. Название этого коллектива — дань уважения музыкантам, образовавшим ансамбль «Студия новой музыки» в стенах лагеря «Терезиенштадт».

В программе концерта произведения, созданные узниками «Терезиенштадта» — Виктором Ульманом, Павлом Хаасом, Хансом Красой, Гидеоном Кляйном и Зигмундом Шулем. Никто из этих композиторов не пережил войну — все они погибли в 1944–1945 годах в различных концлагерях.

Вход на концерт свободный. Необходимая предварительная регистрация.

«Лицо» в сети кинотеатров «Москино»

Дата: 26.04.2018–10.05.2018

Место: сеть кинотеатров «Москино»

Возрастные ограничения: 18+

В четверг, 26 апреля, в российский прокат выходит фильм, завоевавший Гран-при Берлинского фестиваля, — драма «Лицо» польского режиссера Малгожаты Шумовской . В кинотеатрах сети «Москино» — «Звезда» и «Юность» — фильм можно будет посмотреть на языке оригинала с русскими субтитрами.

Главный герой картины Яцек работает на стройке. Однажды, стоя на подъемнике, он срывается вниз и чудом остается жив, но получает серьезную травму. Врачи делают ему операцию по пересадке лица, и внешность молодого человека меняется до неузнаваемости. В центре сюжета фильма трансформация отношений главного героя и общества после этого события.

Узнать расписание сеансов и купить билеты можно на сайте сети «Москино».

«Знаешь, мама, где я был?» в сети кинотеатров «Москино»

Дата: 26.04.2018–09.05.2018

Место: сеть кинотеатров «Москино»

Возрастные ограничения: 12+

«Знаешь, мама, где я был?» — это полнометражный анимационный фильм российско-грузинского режиссера Лео Габриадзе. В основе сценария мультфильма рассказы его отца, художника и писателя Резо Габриадзе , который известен в первую очередь как автор сценариев кинокартин «Мимино» и «Кин-дза-дза!». Продюсер фильма — Тимур Бекмамбетов

Пока граждане СССР ходят на демонстрации и смотрят трофейное американское кино, у главного героя мультфильма десятилетнего мальчика Резо свои дела: он встречается с Лениным и Сталиным, беседует с лягушкой, помогает китайскому криминальному авторитету и побеждает Гитлера.

Увидеть картину в сети кинотеатров «Москино» можно будет с 26 апреля. Полное расписание сеансов доступно на сайте проекта «Московское кино».

«Весна и мода. Коллекция из Фонда Александра Васильева » на ВДНХ

Дата: 26.04.2018–15.07.2018

Время: 11:00–22:00 Место: ВДНХ, павильон № 16 Возрастные ограничения: 6+

В павильоне № 16 «Гидрометеорология» на ВДНХ в ближайший четверг откроется выставка «Весна и мода». Вниманию ее гостей будут представлены предметы из коллекции Фонда Александра Васильева — известного искусствоведа, историка моды и театрального художника.

В экспозиции можно будет увидеть платья, аксессуары, фотографии, открытки и другие вещи из коллекции фонда — всего около двух сотен предметов моды. Среди них работы французских домов мод и российских дизайнеров, изящные трафаретные рисунки, газовые косынки, пышные юбки в стиле new look и многое другое.

В течение года в павильоне № 16 также пройдут две другие выставки цикла, подготовленного Фондом Александра Васильева и посвященного истории моды XX века: «Пляжная мода» и «Гламур 80-х».

Выставка продлится до 15 июля. Время работы экспозиции и стоимость билетов можно уточнить на сайте ВДНХ.

Концерт Bersarin Quartett в кинотеатре «Иллюзион»

Дата: 27.04.2018

Время: 17:30–23:30 Место: Котельническая набережная, дом 1/15 Возрастные ограничения: 18+

Группа Bersarin Quartett немецкого композитора и электронного музыканта Томаса Бюкера выступит с новой программой — 7.1. Surround Concert — на сцене кинотеатра «Иллюзион». Концерт пройдет в рамках фестиваля современной экспериментальной музыки Sound Up.

Зрителей ждет «звуковой перформанс» — концерт Bersarin Quartett будет исполнен с использованием технологии объемного звука специально для восьмиканальных звуковых систем, использующихся в залах кинотеатров. При этом, как и на киносеансах, свет в зале погаснет, чтобы ничто не отвлекало его посетителей от слуховых впечатлений.

27 апреля, в пятницу, пройдут три музыкальных сеанса: в 17:30, 19:30 и 21:30. Билеты можно купить онлайн на сайте фестиваля.

Фестиваль «Московская весна a cappella»

Дата: 27.04.2018–09.05.2018

Возрастные ограничения: 0+

C 27 апреля по 9 мая столица уже во второй раз превратится в большую сцену под открытым небом: в эти дни вновь пройдет фестиваль «Московская весна a cappella». Внимание любителей музыки будет приковано к его главному событию — Открытому музыкальному международному конкурсу акапельного пения.

Конкурсанты — сольные исполнители и вокальные ансамбли со всего мира, работающие в жанре a capella (пение без инструментального сопровождения), получат шанс выступить перед миллионами москвичей и туристов на фестивальных площадках города. Помимо российских вокалистов, заявки на участие в этом году подали певцы из США, Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Франции, Дании, Венгрии, Латвии, Израиля, Казахстана, Китая, Кореи и Индии.

Они споют для горожан не только на привычных площадках фестиваля, но даже на крышах и балконах зданий. Также в программе фестиваля ярмарки, театрализованные представления, творческие мастер-классы по пению и многое другое. Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Фестиваль японской культуры Hinode Power Japan

Дата: 28.04.2018–29.04. 2018

Время: 11:00–19:00 Место: ВДНХ, павильон № 75 Возрастные ограничения: 0+

Проект Hinode Power Japan проводится в Москве каждую весну с 2011 года и является самым масштабным фестивалем, посвященным японской культуре и искусству. За два дня — 28 и 29 апреля — все, кого манит Страна восходящего солнца, смогут принять участие в обширной программе шоу, мастер-классов и флешмобов, посвященных различным граням Японии: от традиционного искусства до современных трендов в сфере развлечений.

В 2017 году фестиваль впервые прошел в формате «экспо», представив, кроме того, обширную выставку японских компаний и бизнес-проектов. В этом году площадкой выставки и ивентов снова станет павильон № 75 на ВДНХ.

Организаторы фестиваля подготовили для посетителей яркие музыкальные представления и конкурсы, перформансы, лекции о взаимоотношениях России и Японии, аниме— и косплей-проекты и многое другое.

Расписание мероприятий и информация о билетах доступны на сайте фестиваля.

Международный мультиспортивный фестиваль в «Сокольниках»

Дата: 29.04.2018–30.04.2018

Время: 11:00–20:00 Место: улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1 Возрастные ограничения: 0+

Sarychev Power Expo — ежегодный международный мультиспортивный фестиваль — пройдет 29 и 30 апреля на территории конгрессно-выставочного центра парка «Сокольники». Здесь соберутся пять тысяч заявленных участников из 70 регионов России и 32 стран, десятки всемирно известных атлетов и свыше 30 тысяч гостей.

Также посетителей ждут показательные выступления спортсменов, танцевальные мастер-классы от ведущих хореографов Москвы, чемпионаты по спортивным пощечинам и поеданию бургеров среди спортсменов.