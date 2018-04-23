Четыре библиотеки Ярославля приняли участие в VII ежегодной всероссийской акции «Библионочь»

Регион присоединился к VII ежегодной всероссийской акции «Библионочь». Только 20 — 21 апреля библиотеки страны были открыты для посещений в вечернее и ночное время.

Цель акции — продвижение положительного имиджа библиотек, привлечение новых партнеров и читателей, формирование неординарного взгляда на библиотеку как на место альтернативного и интеллектуального досуга, демонстрация творческой составляющей библиотечной жизни.

В Ярославле «Библионочь-2018» прошла в четырех библиотеках. В областной универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова состоялось «Путешествие в Легендарию». Было задействовано 10 площадок, на которых прошли авантюрный квест, увлекательные лектории, интеллектуальные битвы, ретродефиле, мастер-классы. Поддержать акцию пришли представители около 10 организаций — партнеров библиотеки.

В областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих «Библионочь» прошла в формате «Библиовечер» для неравнодушных людей и была посвящена теме благотворительности и волонтерства.

В областной юношеской библиотеке им. А. А. Суркова участников мероприятия ждали литературно-развлекательная программа «Волшебные миры фэнтези», выступление актеров театра-студии «Балаган», концерт учащихся школы №75, буктолки (спонтанные беседы о книгах), а также встреча с редактором портала «Культурная эволюция», руководителем театра-студии «Балаган» Юрием Спиридоновым

Интересную программу в год своего 100-летия подготовила и областная детская библиотека имени И. А. Крылова. Она провела ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» под названием «Друзья Крыловки» и посвятила его своим друзьям — писателям, книгам и читателям. Маленькие гости узнали, что читали их папы и мамы. На интерактивных и творческих площадках каждый смог проверить свои знания, сделать подарок своими руками и поздравить библиотеку с юбилеем. Умелые мастера помогли детям соорудить необычные книжки-перевертыши и написать книжки самим.