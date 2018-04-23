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Жители бразильского города были в шоке, когда увидели кого несла эта собака
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Жители бразильского города были в шоке, когда увидели кого несла эта собака 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Тишину и размеренность обычного дня в Кампинасе нарушила эта рыжая бродячая собака, неожиданно появившаяся из-за мусорных баков. Вы будете в шоке, когда узнаете кого она несла в зубах.
Когда прохожие разглядели страшную находку этой собаки, они буквально потеряли дар речи. В пасти бродячего животного был… новорождённый младенец. Было видно, что ребёнок вот-вот появился на свет, у него даже не была обрезана пуповина.
Собака донесла ребёнка до ближайшего дома. Домохозяйка, которая увидела эту страшную картину была шокирована. Но, поборов в себе испуг, женщина быстро собралась с силами и поспешила на помощь младенцу. Это невероятно, но девочка оказалась жива. Собака очень бережно держала её в зубах, совсем не повредив её.
Ребёнка немедленно доставили в ближайшую больницу, где оказали всю необходимую помощь. По утверждениям врачей девочка здорова, её жизни и здоровью ничто не угрожает.
Полиция города Кампинас предпринимает все усилия, чтобы найти биологическую мать девочки, совершившую этот ужасный поступок. А между тем, собака, которая спасла ребёнка, стала настоящей знаменитостью. Местные жители говорят, что в её образе на землю спустился настоящий ангел.
Многие уже захотели приютить у себя эту бездомную собаку-спасительницу. Но Анжела, так местные жители назвали бродягу, остаётся верна своему свободолюбивому нраву. И не смотря на то, что её теперь очень активно подкармливают все жители района, она продолжает осматривать местные мусорки и свалки. Быть может она просто проверяет, не нужна ли кому-то ещё её помощь.
Карельские вести: последние новости
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