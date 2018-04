На музыкальном фестивале Coachella Бейонсе поразила публику новыми пикантными нарядами и падением на сцене (ВИДЕО)

Один из самых ярких и знаменитых музыкальных фестивалей США и всего мира Coachella, на который модники, меломаны и любители искусства съезжаются со всей станы и традиционно пытаются перещеголять друг друга, в этом году запомнится не только безумностью нарядов публики, но и яркими образами певцов и певиц.

Хедлайнерами фестиваля в этом году стали The Weeknd Эминем и Бейонсе, которая стала первой чернокожей певицей хедлайнером в истории этого фестиваля. Бейонсе должна была выступить на нем еще в прошлом году, но отказалась из-за беременности двойней и уступила сцену Леди Гаге . В этом году она готовилась к Coachella полтора месяца — 44 дня Бейонсе сидела на диете, чтобы продемонстрировать публике свои новые откровенные наряды.

В итоге певица показала на фестивале, который завершился накануне в Лос-Анджелесе, пикантные сценические наряды. Снимки певица опубликовала на своей странице в Instagram. На Coachella звезда засветила около 10 сценических образов. Она появлялась перед зрителями в нарядах, которые выгодно подчеркивали ее формы — блестящее боди, розовый свитер с ботфортами, черное боди с лаковым блеском, свитшоты с шортами, не обошлось и без образа Клеопатры.

Но Бейонсе запомнилась зрителям Coachella не только своими нарядами. Как пишет

Vanity Fair, 22 апреля во время танца, который Бейонсе исполняла на сцене вместе со своей младшей сестрой Соланж Ноулз, они обе упали. Все это было запечатлено на видео. Девушки во время песни решили обняться, но Соланж не удержала равновесия и упала на Бейонсе. Не смутившись, сестры быстро поднялись и продолжили выступление.

Another fave moment was when Bey tried to pick up Solange and they fell lol pic.twitter.com/VWhkJqHXqS

