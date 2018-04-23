Остросюжетная премьера на канале «Россия»: «Мухаббат» значит «любовь»

Любовь, война, большая политика и шпионаж. Этот взрывной коктейль приготовили зрителям телеканала «Россия» создатели сериала «Операция „Мухаббат“. Премьера сериала состоится в понедельник, 23 апреля.

»Мухаббат" в переводе с фарси означает «любовь». Именно это чувство связывает Митю и Аню. Но разделяет их гораздо большее: Митя — сын генерала советской разведки, советника генсека Михаила Сергеевича Горбачева ; родители Ани — диссиденты. Влюбленные не сомневаются, что впереди у них долгая и счастливая жизнь, но вскоре между ними оказывается не только политическая бездна, но и океан: семья Ани эмигрирует в США.

Теперь у юноши и девушки одна цель — встретиться вновь. Поглощенные ею, они не замечают, что становятся пешками в многоходовой авантюре под названием «Операция „Мухаббат“. ЦРУ затевает грандиозную шпионскую игру, которая должна воспрепятствовать Советскому Союзу завершить войну в Афганистане мирным путем. Это противоречит интересам США, которые хотят продолжения войны и развала СССР.

Митя сначала пытается нелегально покинуть СССР, а когда побег не удается, просит отца устроить ему поездку в Кабул как будущему военному прокурору для прохождения практики: в воинской части требует расследования странный пожар. Генерал Савельев не знает, что новая американская подруга Ани Джейн предлагает помочь ей встретиться с Митей, для чего они обе отправятся в Кабул как американские журналистки.

На самом деле Джейн — агент ЦРУ, и ее целью является дискредитировать Савельева: ведь именно он настаивает на выводе советских войск из Афганистана. Митя и Аня попадают в водоворот опасных приключений и испытаний, они познают дружбу и предательство, пройдут через огонь и подозрения в измене, окажутся на волосок от смерти. Еще больше интриги добавляет в сюжет приезд в Кабул самого Савельева…

С основной фабулой неразрывно связана еще одна сюжетная линия: отношения приставленного охранять Митю бывшего военного Миши Кротова с оставшейся дома женой и медсестрой Ирой, с которой он провел в Кабуле случайную ночь, а теперь та растит в Афганистане его сына.

Удастся ли влюбленным Мите и Ане выжить в огненном пекле афганской войны, найти друг друга и не потерять вновь — теперь уже навсегда? Смогут ли честные люди избежать обвинений в измене, а предатели — понести наказание? Ответы — в динамичном многосерийном романтическом и политическом триллере „Операция „Мухаббат“.

“Операцию „Муххабат“ смотрите на канале „Россия“ с понедельника по четверг в 21:00 или одновременно с эфиром на сайте Russia.tv в режиме онлайн.