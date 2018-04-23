Ещё
В Краснокамске осудили многодетного отца за то, что он напал на воспитательницу детсада
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Краснокамске осудили многодетного отца за то, что он напал на воспитательницу детсада 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
5000 рублей штрафа заплатит государству многодетный отец из Краснокамска Олег Т. (имя изменено, — прим. автора). Сегодня, 23 апреля, городской суд признал его виновным в нанесении побоев воспитательнице детского сада. Ранее этот педагог также была осуждена — женщину обязали выплатить 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда семье Олега за то, что она в апреле прошлого года избила его шестилетнего сына палкой от игрушечной лошади.
— Никаких доказательств суду воспитатель не представила. Единственное, чем располагал суд, — показания других сотрудников детского сада, — сообщил корреспонденту 59.ru Олег. — Они рассказали, что коллега жаловалась им на то, что во время конфликта я то ли ударил, то ли толкнул ее. Анна (имя воспитателя изменено, — прим. автора) говорила, что очень переживает и не может прийти в себя после инцидента.
Многодетный отец утверждает, что воспитательница наговаривает на него.
— Известно, что на следующий день после событий, она была на работе. Разве может человек, который испытывает страдания, работать с детьми? Я уверен, что нет. Чтобы доказать, что я никого не бил, я намерен обжаловать решение суда, — прокомментировал Олег.
Ранее мужчина рассказывал, что в один из дней апреля прошлого года застал своего больного астмой сына рыдающим в туалете детского сада. Ребенок сообщил, что воспитательница избила его палкой от игрушечной лошади. Мальчик был в помещении один, и отец считает, что у него на фоне переживаний в любой момент мог случиться приступ.
59.ru: последние новости
Российский кинорежиссер Никита Михалков приедет в Пермь Дело о младенцах, перепутанных в роддоме Прикамья 40 лет назад: вторая пострадавшая подала иск на 10 млн Восемь развлечений выходных. «Тренер» Данилы Козловского, Александр Пушной и певица Луна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: жизнь «островитян» после славы7
Как изменились популярные дети-актеры12
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Звезды советского кино, которые плохо кончили27
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение