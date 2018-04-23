В Краснокамске осудили многодетного отца за то, что он напал на воспитательницу детсада

5000 рублей штрафа заплатит государству многодетный отец из Краснокамска Олег Т. (имя изменено, — прим. автора). Сегодня, 23 апреля, городской суд признал его виновным в нанесении побоев воспитательнице детского сада. Ранее этот педагог также была осуждена — женщину обязали выплатить 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда семье Олега за то, что она в апреле прошлого года избила его шестилетнего сына палкой от игрушечной лошади.

— Никаких доказательств суду воспитатель не представила. Единственное, чем располагал суд, — показания других сотрудников детского сада, — сообщил корреспонденту 59.ru Олег. — Они рассказали, что коллега жаловалась им на то, что во время конфликта я то ли ударил, то ли толкнул ее. Анна (имя воспитателя изменено, — прим. автора) говорила, что очень переживает и не может прийти в себя после инцидента.

Многодетный отец утверждает, что воспитательница наговаривает на него.

— Известно, что на следующий день после событий, она была на работе. Разве может человек, который испытывает страдания, работать с детьми? Я уверен, что нет. Чтобы доказать, что я никого не бил, я намерен обжаловать решение суда, — прокомментировал Олег.

Ранее мужчина рассказывал, что в один из дней апреля прошлого года застал своего больного астмой сына рыдающим в туалете детского сада. Ребенок сообщил, что воспитательница избила его палкой от игрушечной лошади. Мальчик был в помещении один, и отец считает, что у него на фоне переживаний в любой момент мог случиться приступ.