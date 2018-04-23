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Бейонсе снова выступила на «Коачелле». Но что-то пошло не так
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Бейонсе снова выступила на «Коачелле». Но что-то пошло не так 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
После года затишья Бейонсе (36), кажется, решила вдоволь оторваться на своих концертах на «Коачелле». Певица снова появилась на фестивале, выступив вместе с Destiny's Child и сестрой Соланж (31). В этот раз Би также блистала в нарядах от Balmain.
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Правда, были и неловкие моменты. Пока Би танцевала вместе с сестрой, она решила поднять ее на руки. Но что-то пошло не так, и обе упали на пол. Соланж вышла из ситуации профессионально: сделала вид, что так было задумано и продолжила двигаться, лежа на спине.
https://www.youtube.com/watch?v=JQpPZE1PjvA
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bejonse-snova-vystupila-na-koachelle-poluchilos-epichno/
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