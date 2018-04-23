Бейонсе снова выступила на «Коачелле». Но что-то пошло не так

После года затишья Бейонсе (36), кажется, решила вдоволь оторваться на своих концертах на «Коачелле». Певица снова появилась на фестивале, выступив вместе с Destiny's Child и сестрой Соланж (31). В этот раз Би также блистала в нарядах от Balmain.

все слайды

Правда, были и неловкие моменты. Пока Би танцевала вместе с сестрой, она решила поднять ее на руки. Но что-то пошло не так, и обе упали на пол. Соланж вышла из ситуации профессионально: сделала вид, что так было задумано и продолжила двигаться, лежа на спине.

https://www.youtube.com/watch?v=JQpPZE1PjvA

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bejonse-snova-vystupila-na-koachelle-poluchilos-epichno/