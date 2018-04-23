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В Ханты-Мансийске отметят Международный день семьи
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В Ханты-Мансийске отметят Международный день семьи 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
15 мая в Ханты-Мансийске пройдет семейный праздник «Мамина радость, папина гордость», который пройдет в культурно-досуговом центре «Октябрь».
Как сообщает UgraNow, в 17:00 свою работу начнет интерактивная площадка, где каждый член семьи найдет для себя развлечение по вкусу. В холле первого этажа пройдут мастер-классы по бумагопластике «Семейный сувенир» и мастер-класс по технике аппликации «Веселая семейка».
Помимо творческой части на мероприятии будет предусмотрена познавательная. Так, в информационной лавке «Мир добра» родители смогут найти полезную литературу об особенностях и проблемах детско-родительских отношений.
В 18:00 в большом концертном зале состоится концертная программа младших групп детских творческих коллективов культурно-досугового центра «Октябрь».
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