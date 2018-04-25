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Жителей Карелии приглашают принять участие в марше «Честь Победы»
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Жителей Карелии приглашают принять участие в марше «Честь Победы» 

Карельские вести 21 минуту назад
Фото: Карельские вести
Всероссийский интернет-марш стартует 3 мая.
3 мая стартует Всероссийский интернет-марш увековечивания памяти гражданских и военных подвигов времен Великой Отечественной войны.
С 3 по 10 мая все россияне, которые хранят память подвигов бабушек и дедушек, будут публиковать истории своих родных на всероссийской интернет-платформе СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ.
Каждое признание при перепосте в социальных сетях будет сопровождено стикером марша «Честь Победы».
При размещении информации необходимо указать город и регион. Так история появится не только на федеральной стене признаний, но и на стене признаний вашего родного города и области.
По материалам: ptzgovorit.ru
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