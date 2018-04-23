Пропавшего мальчика нашли мертвым спустя пять месяцев в Курганской области

В Курганской области в ноябре 2017 года школьник провалился под лед, спасая собаку. Тело 13‐летнего мальчика нашли через пять месяцев. Об этом сообщило агентство Ura.ru, со сылкой на пресс‐службу регионального управления Следственного комитета

21 апреля утопленника обнаружил егерь в русле реки Исеть у села Верхозино. Следы насильственной смерти на теле ребенка отсутствовали. Точная причина гибели ребенка станет известна поле результатов

судебно-медицинской

экспертизы.

Молодой человек утонул в республике Башкирия. Мужчина пытался скрыться от правоохранителей, так как его заподозрили в попытке кражи.