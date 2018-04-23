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Закрытый из-за обрушения кирпичного забора детский сад в Калининграде возобновил работу
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Закрытый из-за обрушения кирпичного забора детский сад в Калининграде возобновил работу 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новый Калининград.Ru
КАЛИНИНГРАД, 23 апреля. /ТАСС/. Детский сад в Калининграде, который на минувшей неделе закрыли из-за обрушения кирпичного забора в районе одной из прогулочных площадок, в понедельник возобновил работу. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Обрушение части кирпичного забора детского сада номер 71 по улице Гостиной случилось в воскресенье, 15 апреля. Пострадавших нет. Но поскольку проведение прогулок на территории садика не было безопасным, решением комитета по образованию администрации Калининграда его закрыли, а воспитанников временно перевели в другие дошкольные учреждения.
"23 апреля работа детского сада № 71 возобновлена, принято 115 воспитанников", — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что кирпичное ограждение демонтировали, завал из кирпичей, образовавшийся в результате обрушения ограждения, разобрали, установили временное ограждение, которое позволяет создать безопасные условия пребывания воспитанников на территории дошкольного учреждения при проведении прогулок.
Установкой нового ограждения занимается руководство стадиона «Балтика», на балансе которого находилось обрушившееся кирпичное ограждение. Уточняется, что новый забор возведут из металлического профиля.
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