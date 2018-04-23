Логово Монстра 

Премьера в Люксор с 19 апреля
Производство: США Ограничение по возрасту: 16+ (для детей старше 16 лет)
Жанр: ужасы, триллер
Продолжительность: 1 ч. 50 мин.
Режиссер: Дин Девлин
Продюсер: Дин Девлин, Рэйчел Олшан, Марк Роскин
Сценарист: Брэндон Бойс
В ролях: Дэвид Теннант, Керри Кондон, Роберт Шиэн, Жаклин Байерс, Лиза Бреннер, Ханна Бэйрфут
Сюжет
Двое парней, работая парковщиками у элитного ресторана, успешно обчищают дома богатых посетителей, пока те наслаждаются изысканной кухней. Но однажды, вломившись в чужой особняк, кроме роскошной добычи они обнаруживают истерзанную пленницу. Пытаясь спасти девушку, они сами все глубже попадают в западню жестокого монстра.
Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).
Расписание сеансов