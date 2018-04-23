Логово Монстра

Премьера в Люксор с 19 апреля

Производство: США Ограничение по возрасту: 16+ (для детей старше 16 лет)

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительность: 1 ч. 50 мин.

Продюсер: Дин Девлин, Рэйчел Олшан, Марк Роскин

Сюжет

Двое парней, работая парковщиками у элитного ресторана, успешно обчищают дома богатых посетителей, пока те наслаждаются изысканной кухней. Но однажды, вломившись в чужой особняк, кроме роскошной добычи они обнаруживают истерзанную пленницу. Пытаясь спасти девушку, они сами все глубже попадают в западню жестокого монстра.

Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).

Расписание сеансов