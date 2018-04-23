Ещё
Логово Монстра
Далее:
Читайте также:
Ещё

Логово Монстра 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Премьера в Люксор с 19 апреля
Производство: США  Ограничение по возрасту: 16+ (для детей старше 16 лет)
Жанр: ужасы, триллер
Продолжительность: 1 ч. 50 мин.
Режиссер: Дин Девлин
Продюсер: Дин Девлин, Рэйчел Олшан, Марк Роскин
Сценарист: Брэндон Бойс
В ролях: Дэвид Теннант, Керри Кондон, Роберт Шиэн, Жаклин Байерс, Лиза Бреннер, Ханна Бэйрфут
Сюжет
Двое парней, работая парковщиками у элитного ресторана, успешно обчищают дома богатых посетителей, пока те наслаждаются изысканной кухней. Но однажды, вломившись в чужой особняк, кроме роскошной добычи они обнаруживают истерзанную пленницу. Пытаясь спасти девушку, они сами все глубже попадают в западню жестокого монстра.
Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).
Расписание сеансов
Курские известия: последние новости
Леонардо: Миссия Мона Лиза Укрась прощальное утро цветами обещания Курская область. В Курчатове выступит группа «НА-НА»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: жизнь «островитян» после славы7
Как изменились популярные дети-актеры12
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Звезды советского кино, которые плохо кончили27
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение