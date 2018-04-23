Они погребли эту девочку заживо. Осознав это, отец побежал во двор.

Добро пожаловать в китайский город Донгдонг, где проживает Лу Шиаюн со своим мужем Хе Йонг. Супруги с нетерпением ждут рождения своей дочери. Но, как бы там ни было, строгий учет своей беременности девушка не вела и даже не появлялась на УЗИ. У семьи не хватало денег на надлежащие обследования.

На четвертом, как ей казалось, месяце беременности Лу вдруг почувствовала острую боль в животе. Начались схватки. Девушка немедленно позвонила мужу с просьбой как можно скорее отвезти ее домой. Маленькая недоношенная малышка родилась в домашних условиях без всякой медицинской помощи. Сложно представить себе такое в 21 веке. После родов муж Лу все-таки вызвал скорую, решив, что его жена нуждается в дополнительной проверке. Убедившись после нескольких анализов, что девушка в порядке, врачи решили взглянуть на ребенка. Как оказалось, нерадивые санитары попросту решили оставить ее дома, подумав, что преждевременно рожденная девочка все равно не выживет. Брать ее с собой в больницу им не казалось необходимым. Доктора были в шоке от такой халатности — малышка могла бы выжить, получив надлежащую медицинскую помощь!

Хе Йонг поспешил домой, надеясь все еще застать свою дочку в живых. Но на пороге его ожидал еще один шок: через 2 часа после родов теща зарыла внучку в саду, решив, что та уже мертва. Второпях Хе выкопал крошечное тельце и немедленно поспешил с ним в больницу. Случившееся после поражает до глубины души…

Доктора обнаружили стабильный пульс! Девочка была все еще жива! Согласно анализам, Лу находилась на шестом, а не на четвертом месяце беременности, так что у дочери Хе и Лу был вполне реальный шанс на выживание! Девочке необходимо было все время находиться в госпитале, но семья Шиаюн смогла оплатить только два дня лечения — супруги были очень бедны.

Если случилось чудо, случится и второе. История Шиаюн стала широко распространяться в китайских медиа, тронув сердца многих людей. Через некоторое время семье удалось оплатить все медицинские счета.

Маленькая девочка получила необходимую медицинскую помощь, и врачи почти уверены в том, что серьезных проблем со здоровьем у нее не будет. Нелепое и трагическое начало жизни этой малышки наконец получило счастливое продолжение.

Трудно поверить, что в наши дни люди до сих пор сталкиваются с подобными ситуациями. За два часа своей жизни этой девочке пришлось стать жертвой сразу нескольких человеческих пороков: халатности, глупости, невежества и бессердечия. Остается только надеяться, что в дальнейшем с ней все будет хорошо! Эта история призвана остановить безответственное отношение медиков к новорожденным детям. Помоги распространить ее среди своих друзей.