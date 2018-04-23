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Волонтеры нашли 24 пропавших ребенка в Краснодаре
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Волонтеры нашли 24 пропавших ребенка в Краснодаре 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: Югополис
Волонтерам поисково‐спасательного отряда «Лиза Алерт» удалось отыскать 24 пропавших малыша. Об этом сообщил портал «Юга.ру».
В ходе открытого родительского собрания «Школа „Лиза Алерт“» региональный представитель отряда Екатерина Корольчук рассказала, что с началом весны число потерявшихся за городом становится больше.
Одно из главных правил безопасности — не ходить в лес без мобильного телефона. В этом случае вероятность, что вас найдут, значительно повышается
— Екатерина Корольчук.
Она добавила, что на Кубани в поисках людей принимают участие 35 волонтеров. Присоединиться к ним может любой желающий. Вместе с «Билайном» был запущен бесплатный
СМС-сервис
информирования о поисках пропавших.
В Курганской области в ноябре 2017 года
13-летний
школьник провалился под лед, спасая собаку. Его тело нашли спустя пять месяцев.
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