В Ярославле фанаты Димы Билана во время концерта испугались за жизнь певца

После концерта Димы Билана в Ярославле его фанаты ещё долго пребывали в шоке: прямо во время выступления певца на сцену вышел неизвестный молодой человек и встал рядом со своим кумиром. Дело в том, что парень воспользовался моментом, когда Билан, увлеченный пением, закрыл глаза. И не заметил, что на сцену вышел посторонний. Об этом Билан узнал только из видеозаписи, которую ему скинули фанаты. Гость на сцене уходить не собирался, поэтому пришлось вмешаться охраннику. — А вот и плюсы исполнения произведения закрытыми глазами, когда сидишь себе в музыке, а мир живет своей жизнью. Прям как про кота Шрёдингера в коробке, посадив его туда мы не можем быть уверены в том, что он до сих пор там, и наоборот… Для кого-то вчера этот парниша был на сцене, а для меня его не было, я его не видел, вот же странно вышло! — написал Билан в своём Instagram. Фанаты Димы Билана не на шутку перепугались за жизнь кумира. Тем более, что, по словам зрителей, этот же парень уже выбегал на сцену, когда Билан приезжал в Ярославль в 2016 году. «Куда смотрит охрана?» — возмущены фанаты Димы Билана. — Дима, будь осторожен! Он ведь мог оказаться психом. Вот она — безопасность на концертах. Хорошо, что все хорошо в итоге. Береги себя, — написали поклонники певца в его Instagram.

А вот и плюсы исполнения произведения закрытыми глазами 😂😎 когда сидишь себе в музыке, а мир живет своей жизнью))) прям как про кота Шрёдингера в коробке, посадив его туда мы не можем быть уверены в том, что он до сих пор там и наоборот… для кого то вчера этот парниша был на сцене, а для меня его не было, я его не видел, вот же странно вышло! #билан #димабилан #ярославль #трионежданчик 😂😭! Фокус не повторять! / Here are the advantages of performing with eyes shut 😂😎 when you are all in music and everything else minds their own business)) it’s like Schrödinger's cat and a box, can never be sure that putting a cat in a box, the cat is still there and visa versa… for someone this guy was at the stage yesterday and for me he wasn’t, I didn’t see him, strange moment. #bilan #dimabilan #yaroslavl #triounexpected! This magic not to be repeated! Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 22 Апр 2018 в 3:08 PDT Концерт Димы Билана прошёл в Ярославле 21 апреля в КЗЦ «Миллениум». Но, пожалуй, больше всего в Ярославле обсуждали выступление Ольги Бузовой.