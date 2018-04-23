В культурном центре «Вдохновение» расскажут о загадке поэта Серебряного века Владиславе Ходасевиче

Завтра, 24 апреля, в 17:00 в Малом зале Культурного центра «Вдохновение» в рамках проекта «Серебряного века силуэт» состоится вечер, посвященный жизни и творчеству русского поэта Владислава Ходасевича.

«Крупнейший поэт нашего времени, литературный потомок Пушкина по тютчевской линии, он останется гордостью русской поэзии, пока жива последняя память о ней», — так охарактеризовал Ходасевича мэтр словесности Владимир Набоков . Узнать о тайнах жизни, характера и творчества поэта можно на вечере в рамках проекта «Серебряного века силуэт».

В программе — творческая биография поэта, интересные факты из жизни, лучшие поэтические произведения и песни на его стихи в исполнении гостей вечера: автора-исполнителя Оксаны Ивановой и актрисы, лауреата фестиваля «Памяти Айседоры Дункан», Юлии Тагали.

Ведущая программы: член МОО СП России, заслуженный поэт Московии Людмила Грачёва.