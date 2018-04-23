Укрась прощальное утро цветами обещания

Премьера в Люксор с 19 апреля

Производство: Япония

Ограничение по возрасту: 12+ (для детей старше 12 лет)

Жанр: мелодрама, мультфильм, драма, приключения

Продолжительность: 1 ч. 55 мин.

Продюсер: Hirohisa Kikuchi

Сценарист: Мари Окада

Сюжет

Красавица Макия — из рода бессмертных. На протяжении веков многие армии пытались захватить её народ, чтобы завладеть секретом вечной жизни. И вот теперь, когда город разрушен, девушка прячется в лесу. Здесь она встречает потерявшего родителей маленького мальчика Эриала и начинает о нём заботиться…

Проходят годы, мальчик превращается в прекрасного юношу, и у беглецов возникают чувства друг к другу. Но Макия понимает, что Эриал — простой человек, а значит, он смертен…

Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).

Расписание сеансов