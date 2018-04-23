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Леонардо: Миссия Мона Лиза
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Леонардо: Миссия Мона Лиза 

Курские известия 58 минут назад
Фото: Курские известия
Премьера в Люксор с 19 апреля
Производство: Италия
Ограничение по возрасту: 0+ (без возрастных ограничений)
Жанр: мультфильм, приключения, семейный
Продолжительность: 1 ч. 30 мин.
Режиссер: Серджо Манфио
Продюсер: Фабио Теста
Сценарист: Франческо Манфио, Серджо Манфио, Анна Манфио
Роли озвучивали: Прохор Чеховской, Варвара Чабан, Элиза Мартиросова
Сюжет
Леонардо живёт спокойной и мирной жизнью, посвятив себя изобретательству. Его друг Лоренцо во всём помогает товарищу и поддерживает во всех начинаниях, а вот прекрасная Джоконда насмехается над странными идеями Леонардо. Но вскоре в жизни девушки происходит несчастье — в ее доме происходит пожар, и она остается ни с чем. Однажды в их город забредает рассказчик, который упоминает о потерянном сокровище, которое ещё никому не удавалось найти. Ребята решают, что им повезёт, и отправляются в удивительное путешествие.
Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).
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