Леонардо: Миссия Мона Лиза

Премьера в Люксор с 19 апреля

Производство: Италия

Ограничение по возрасту: 0+ (без возрастных ограничений)

Жанр: мультфильм, приключения, семейный

Продолжительность: 1 ч. 30 мин.

Продюсер: Фабио Теста

Сюжет

Леонардо живёт спокойной и мирной жизнью, посвятив себя изобретательству. Его друг Лоренцо во всём помогает товарищу и поддерживает во всех начинаниях, а вот прекрасная Джоконда насмехается над странными идеями Леонардо. Но вскоре в жизни девушки происходит несчастье — в ее доме происходит пожар, и она остается ни с чем. Однажды в их город забредает рассказчик, который упоминает о потерянном сокровище, которое ещё никому не удавалось найти. Ребята решают, что им повезёт, и отправляются в удивительное путешествие.

Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).

Расписание сеансов