На дне ямы? На Южном Урале продолжается падение рождаемости

По информации Челябинскстата, с 2000 года наблюдался постоянный прирост населения, но теперь наметилась обратная тенденция.

Виновата война

«В 2017 году отток населения превысил приезд мигрантов, а смертность превысила рождаемость, — констатировала факт руководитель ведомства Ольга Лосева . — В области родилось 40 191 младенцев, а это на 6500 меньше, чем в 2016. Но, на наш взгляд, это не говорит о том, что мы перед демографической угрозой. Мы занимаем 39 место по рождаемости РФ. В лидерах Чеченская республика, республика Ингушетия и Дагестан».

Спад рождаемости эксперты объясняют тем, что сегодня в детородный возраст вошло поколение, рожденное в девяностые годы, когда рождаемость опять же была на спаде.

«Демографический провал девяностых был обусловлен провалом шестидесятых, — объясняет Лосева. — А тот в свою очередь был обусловлен провалом сороковых, ведь в период Великой отечественной войны детей родилось очень мало. Если в 2000 году в области было 63% первенцев, то в 2010 — 49%, а в 2017 — всего 37%. Увеличивается число последующих родов. Значит, меры господдержки, направленные на рождение вторых и третьих детей, даёт свои результаты».

По её словам, увеличивается средний возраст матери, сейчас он примерно 29 лет. Стали рожать даже пятидесятилетние жительницы области! До 2009 года таких позднородящих не было, потом было по 1-2 случая в год, сейчас — по 3-5. По абортам динамика отрицательная. За прошлый год на такую процедуру решились почти 22 тыс. женщин, а это на 40% меньше, чем в 2010 году.

Бесплодие не приговор

«Мы ожидаем, что ещё пять-восемь лет рождаемость будет снижаться, — призналась начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям регионального Минздрава Людмила Подлубная. — Идёт увеличение патологий, выкидышей. Наши бабушки и мамы рожали рано, когда организм был ещё здоров. Сегодня рожать стали позже. И многим папам сегодня ближе к сорока. Первый ребёнок должен появиться до 25 лет! И желательно, чтобы его рождение планировалось. Если женщина не предохраняется, значит, она планирует забеременеть в любое время. Значит, должна вести здоровый и активный образ жизни, правильно питаться, не курить, пить витамины. А если при этом она всё равно не может забеременеть, в половине случаев дело в мужчине».

«Проблема бесплодия была актуальна всегда, — отметил главный врач областного перинатального центра Юрий Семёнов . — Процент бесплодных пар стабилен, в нашем регионе он составляет 15-20%. Лет десять назад выход для бесплодной пары был один — усыновить чужого ребёнка. Сейчас возможностей больше, если есть показания для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), то мы его проводим».

В прошлом году было выделено порядка 1900 квот на проведение ЭКО парам, которые не могут забеременеть самостоятельно. Медики уверяют, что этого достаточно, чтобы провести процедуру всем нуждающимся. Другое дело, что не всегда она заканчивается рождением желанного ребёнка.

«Увеличился возврат тех, кто решается на ЭКО, — пояснил Семёнов, — идут даже те, кому за 45. При этом мы должны убедиться в соматическом и психическом здоровье супругов. Бывает, что бесплодие связано с хроническими заболеваниями — например, гипертонией или сахарным диабетом. Если нам не удаётся добиться компенсации этого состояния, то наступление беременности и вынашивание может только всё усугубить. После ЭКО беременность наступает в 30% случаев. В прошлом году квот на проведение процедуры было выделено не меньше, чем в этом, но родами завершились только 745 беременностей».

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Челябинская область занимает второе место в УрФО по количеству родов в год. Впереди — только Сведловская область.

На 1 января в Челябинске насчитывалось 1,202 млн жителей. Город занимает 7 место среди 15 городов-миллионников по численности населения и 14 место по рождаемости в области. За 2017 год здесь родилось 14 394 малышей. Лучше всего с рождаемостью в Аргаяшском районе.

В 2017 году в Челябинске проведено 17 610 абортов, 10 тыс. из них по медпоказаниям, остальные — выкидыши.

Ежегодно в области рожают порядка 10 девочек в возрасте до 14 лет. Ещё 10 их сверстниц идут на аборты. Ежегодно в области также регистрируется около трёх сотен родов среди девушек в возрасте от 15 до 18 лет.

Около 150 тыс. рублей стоит процедура ЭКО в частном медицинском центре. Стоимость связана с тем, что используются дорогие расходные материалы. Имеют значение при определении конечной стоимости услуги возраст и здоровье будущей матери.