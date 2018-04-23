Красноярцев приглашают на дачную ярмарку

Красноярцев приглашают на весеннюю ярмарку для дачников, которая будет работать с 26 по 29 апреля в МВДЦ «Сибирь».

На выставке можно ознакомиться с дачными товарами и услугами, которые необходимы для обустройства садово-огородных участков. Это спецтехника, садовый инвентарь, отопительные системы, семена, рассада, грунт, средства защиты растений, мебель для террас и балконов, наборы для пикника, и т. д.

Кроме этого, на ярмарке будут работать юристы. С ними можно будет проконсультироваться по земельным вопросам. Кроме этого, все желающие могут поучаствовать в розыгрыше дачных призов.