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Красноярцев приглашают на дачную ярмарку
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Красноярцев приглашают на дачную ярмарку 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярцев приглашают на весеннюю ярмарку для дачников, которая будет работать с 26 по 29 апреля в МВДЦ «Сибирь».
На выставке можно ознакомиться с дачными товарами и услугами, которые необходимы для обустройства садово-огородных участков. Это спецтехника, садовый инвентарь, отопительные системы, семена, рассада, грунт, средства защиты растений, мебель для террас и балконов, наборы для пикника, и т. д.
Кроме этого, на ярмарке будут работать юристы. С ними можно будет проконсультироваться по земельным вопросам. Кроме этого, все желающие могут поучаствовать в розыгрыше дачных призов.
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