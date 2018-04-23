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Семь калужских детей стали обладателями «Платинового лучика»
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Семь калужских детей стали обладателями «Платинового лучика» 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
22 апреля в Калужском инновационном культурном центре продолжилось награждение победителей и лауреатов конкурса «Лучики надежды». В гала-концерте приняли участие около 200 детей. Награды получили более ста победителей в номинациях «Академический и эстрадный вокал», «Хореография», «ВИА» и «Художественное слово». Семь детей стали обладателями высшей награды конкурса — «Платиновый лучик». Также определилось учреждение — обладатель Гран-при конкурса-фестиваля. Им стала школа № 46. Фото пресс-службы городской думы Калуги «От имени депутатов городской думы сердечно приветствую всех участников гала-концерта. 21 год назад, когда конкурс только зарождался, выступающих были единицы, а в этом году в конкурсе приняло участие уже более 2,5 тысячи юных артистов. Сегодня мы станем свидетелями того, как рождаются новые таланты, новые звёзды калужской эстрады. От всей души желаю творческих успехов всем участникам конкурса!», — сказал, поздравив участников конкурса глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.
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