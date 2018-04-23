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Творческую молодежь Петрозаводска приглашают на медиаплощадку «Сети»
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Творческую молодежь Петрозаводска приглашают на медиаплощадку «Сети» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Журналисты, фотографы и художники на практике узнают, как создать свой зин.
25 и 26 апреля в Петрозаводске будет организована работа медиаплощадки «Сети». Мероприятие состоится в рамках творческого фестиваля «Первая ласточка».
Молодежь города соберется в «Точке кипения», где обсудит различные культурологические и антропологические вопросы, например, существование городских сообществ, а также процесс взаимодействия людей в интернете, различные медиапроцессы.
Мероприятие называется «Сети», так как посвящено взаимодействию между людьми, технологиями, сообществами. «Плести сети» будут молодые люди из Петрозаводска, а также эксперты из Москвы, Архангельска, Минска.
Присоединиться к проекту можно 25 апреля в 18:00 в «Точке кипения». Откроет встречу Михаил Алексеевский (Strelka KB, Москва, антрополог, специалист по городскому фольклору), прочитав лекцию «Жизнь и смерть городских сообществ в России». Затем в 19:00 состоится Skype интервью с создателем веб-зина о российском музыкальном андеграунде Sadwave Максимом Динкевичем и инсталляция генеративного арта. В 20:00 Олег Реут (публицист, Петрозаводск) даст комментарии московским экспертам в локальном контексте.
Вход бесплатный, регистрация по ссылке: https://leader-id.ru/event/7887/
Для журналистов, фотографов, художников и просто активных ребят будет организована практическая работа под руководством экспертов из Архангельска (««ZinkZinе»), Минска (Никита Хвалей) и Петрозаводска. Ребята будут создавать журнал в короткий срок. Практика будет 26 апреля в 17:00 в «Точке кипения». Для участия в практической части необходимо заполнить данные здесь: https://goo.gl/qkdvsu
Мероприятие проводится инициативной группой молодежи при поддержке молодежного центра «Смена» с целью популяризации развития медиа и коммуникативных навыков в молодежной среде. Более подробная информация здесь: https://vk.com/setymedia
По материалам: ptzgovorit.ru
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