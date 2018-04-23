Фотограф Ufa1 стал победителем журналистского конкурса

В Башкирии подвели итоги республиканского конкурса журналистских работ «Горизонт» за 2017 год. Награды вручались тем, кто наиболее точно описывал работу системы ФСИН

Фотограф Ufa1 Тимур Шарипкулов получил награду в номинации «Лучший фоторепортаж». В минувшем году Тимур сделал несколько ярких репортажей из колоний. Например, рассказал о жизни начальника ИК№ 9, в чьем подчинении 109 человек. Тимур снял серию фотографий о том, как заключенные на огромном заводе отливают ограждения для уфимской набережной. А в колонии № 3, которая также зовется «Три пингвина», снял праздничный концерт с участием байкеров. Работу следственного изолятора №1 в Уфе также можно увидеть на фото Тимура.

— Награждаем почетной грамотой за высокий профессионализм в формировании объективного образа уголовно-исполнительной системы в средствах массовой информации, — отметили сотрудники федеральной службы исполнения наказаний.

Награждение Ufa1