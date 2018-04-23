Алексей Немов — о враче-педофиле сборной США: «Эти скандалы отражаются на имидже гимнастики»

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов поделился мнением с «СЭ» по поводу скандала в американской спортивной гимнастике. Ряд спортсменок считают себя жертвами сексуального насилия со стороны врача сборной США Ларри Нассара, которого приговорили к тюремного заключение на 175 лет за педофилию.

— Я выступал в это время, когда такие вещи могли происходить, — сказал Немов. — Но я не могу быть уверенным в этом — может, все это искусственно раздуто. Так что, честно говоря, не могу прокомментировать эти процессы.

— На имидже гимнастики эти скандалы могут отразиться?

— Конечно, они будут отражаться и уже отражаются.

— У родителей, которые захотят привести детей в гимнастику, могут появиться предубеждения из-за этих историй?