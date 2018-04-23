Новый стрит-арт появился на улице Варварской

«The Village» сообщает, что новая стрит-арт работа художницы Елены Лисицы появилась в Нижнем Новгороде на улице Пискунова, сразу за художественным училищем.

Работа принадлежит к серии «Пограничье». И она продиктована самим местом, где располагается. Оно напомнило художнице детские шалашики — места, где накапливаются детские сокровища, ведуться сокровенные беседы, передаются первые секретики, и и в играх происходит осознание существования «другого человека»: отличного от тебя, и в то же время похожего. Прикосновение к «миру другого».