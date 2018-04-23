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На фестивале «Московская весна a cappella»проведут музыкальных 20 экскурсий
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На фестивале «Московская весна a cappella»проведут музыкальных 20 экскурсий 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Для участников разработали 10 маршрутов, в том числе пять премьерных. Экскурсоводы расскажут, где жили и творили Чайковский и Скрябин и репетировали Вертинский и Хворостовский.
На премьерной экскурсии «Музыкальная жемчужина Останкино» посетители узнают об истории одноименных парка и усадьбы. Им расскажут, как музыка соединила графа Николая Шереметева и крепостную актрису Прасковью Ковалеву-Жемчугову. Гости увидят храм Живоначальной Троицы и аллею парка, запечатленные на полотнах Исаака Левитана.
На экскурсии «От Малой до Большой Бронной: от Эшпая к Рихтеру» участники узнают, что на Большой Бронной жил пианист Святослав Рихтер и в его большой квартире музицировали хозяин и его гости.
Тем, кто отправиться на прогулку по «Музыкальной Поварской» расскажут, каким был музыкальный квартал столицы. Экскурсоводы сделают акцент на архитектуре квартала и произведениях выпускников Академии Гнесиных.
На прогулке «Музыкальные традиции» разговор пойдет о творчестве Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Игоря Стравинского и Федора Шаляпина. Посетители пройдут по улицам, связанным с именами русских певцов, композиторов, деятелей театра и культуры.
Также горожан приглашают на экскурсии «Мой Серебряный век. Шаляпин», «Песнь длиною в жизнь: от Вертинского до Хворостовского», «Мой Серебряный век. Дягилев» и другие.
Выбрать экскурсию и записаться можно на портале проекта «Гуляем по Москве». Все прогулки бесплатные.
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