На фестивале «Московская весна a cappella»проведут музыкальных 20 экскурсий

Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Для участников разработали 10 маршрутов, в том числе пять премьерных. Экскурсоводы расскажут, где жили и творили Чайковский и Скрябин и репетировали Вертинский и Хворостовский.

На премьерной экскурсии «Музыкальная жемчужина Останкино» посетители узнают об истории одноименных парка и усадьбы. Им расскажут, как музыка соединила графа Николая Шереметева и крепостную актрису Прасковью Ковалеву-Жемчугову. Гости увидят храм Живоначальной Троицы и аллею парка, запечатленные на полотнах Исаака Левитана

На экскурсии «От Малой до Большой Бронной: от Эшпая к Рихтеру» участники узнают, что на Большой Бронной жил пианист Святослав Рихтер и в его большой квартире музицировали хозяин и его гости.

Тем, кто отправиться на прогулку по «Музыкальной Поварской» расскажут, каким был музыкальный квартал столицы. Экскурсоводы сделают акцент на архитектуре квартала и произведениях выпускников Академии Гнесиных.

Также горожан приглашают на экскурсии «Мой Серебряный век. Шаляпин», «Песнь длиною в жизнь: от Вертинского до Хворостовского», «Мой Серебряный век. Дягилев» и другие.

Выбрать экскурсию и записаться можно на портале проекта «Гуляем по Москве». Все прогулки бесплатные.