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Джамбулат Магомедов проведал мать братьев Магомедовых (Видео)
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Джамбулат Магомедов проведал мать братьев Магомедовых (Видео) 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Джамбулат Магомедов проведал мать братьев Магомедовых (Видео) Доверенное лицо Президента России Владимира Путина, руководитель ансамбля «Лезгинка» Джамбулат Магомедов совместно с коллективом навестили Парханисай Магомедову — мать Зиявудина и Магомеда Магомедовых, чтобы оказать ей моральную поддержку.
При встрече Джамбулат Магомедов отметил колоссальный вклад братьев Магомедовых в развитие Дагестана и России в целом.
«Огромное количество проектов, функционирующих у нас в республике, оказалось под угрозой срыва. Многочисленная армия спортсменов, молодежи, деятелей искусства и культуры лишилась поддержки. В этой связи, мы обращаемся к лидеру нашей страны Владимиру Путину и просим объективно и беспристрастно рассмотреть дела братьев Магомедовых», — отметил Джамбулат Магомедов.
Напомним, что компания Магомедова занималась в Дагестане строительством школ и детских садов. Восстанавливала музеи, чтобы сохранить культурно-историческое наследие. Занималась строительством курортно-туристического комплекса «Матлас», открытием бизнес-инкубатора «ПЕРИ Инновации». Еще одним из больших проектов стало строительство музея Петра I в Дербенте. В настоящее время в Махачкале идет строительство центра поддержки талантливой молодёжи «Периметр», но будет ли он достроен пока неизвестно.
Фото и текст: пресс-служба Ансамбля «Лезгинка»
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