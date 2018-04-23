Джамбулат Магомедов проведал мать братьев Магомедовых (Видео)

Джамбулат Магомедов проведал мать братьев Магомедовых (Видео) Доверенное лицо Президента России Владимира Путина , руководитель ансамбля «Лезгинка» Джамбулат Магомедов совместно с коллективом навестили Парханисай Магомедову — мать Зиявудина и Магомеда Магомедовых, чтобы оказать ей моральную поддержку.

При встрече Джамбулат Магомедов отметил колоссальный вклад братьев Магомедовых в развитие Дагестана и России в целом.

«Огромное количество проектов, функционирующих у нас в республике, оказалось под угрозой срыва. Многочисленная армия спортсменов, молодежи, деятелей искусства и культуры лишилась поддержки. В этой связи, мы обращаемся к лидеру нашей страны Владимиру Путину и просим объективно и беспристрастно рассмотреть дела братьев Магомедовых», — отметил Джамбулат Магомедов.

Напомним, что компания Магомедова занималась в Дагестане строительством школ и детских садов. Восстанавливала музеи, чтобы сохранить культурно-историческое наследие. Занималась строительством курортно-туристического комплекса «Матлас», открытием бизнес-инкубатора «ПЕРИ Инновации». Еще одним из больших проектов стало строительство музея Петра I в Дербенте. В настоящее время в Махачкале идет строительство центра поддержки талантливой молодёжи «Периметр», но будет ли он достроен пока неизвестно.

Фото и текст: пресс-служба Ансамбля «Лезгинка»