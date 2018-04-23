В Ивановской области художники возродят древнюю традицию росписи лодок

МОСКВА, 23 апреля. / ТАСС /. Молодые художники и дизайнеры намерены возродить древнюю традицию села Холуй Ивановской области — роспись лодок и весел, которые используют во время весеннего разлива реки Теза. В конце апреля состоится «парад потешной флотилии», сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В этом году молодые дизайнеры и художники решили возродить древнюю традицию и рассказать о ней жителям и гостям Ивановской области. Инициативу молодых людей поддержали местные художники и районные власти. 27 апреля в селе Холуй участники мероприятия приступят к росписи лодок и весел. Затем, 28 апреля, расписанные по традиционным русским мотивам лодки будут спущены на воду. Цель культурно-просветительской акции — возрождение и сохранение традиций, повышение туристической привлекательности Ивановской региона", — сказали в пресс-службе.

Первые письменные упоминания весенней традиции росписи лодок обнаружили в рукописи 1867 года. «У каждого холуйского жителя есть небольшой челнок по местному выражению „усик“. Весной слобода Холуй залита водами, как будто во время великого потопа. Все они странствуют в красивых челноках и, управляя размалеванными веслами, у кого написаны рыбы, дельфины, ландшафты, и из красоты природы — нимфы, сильфиды и прочие», — говорится в рукописи. Но не исключено, что традиция появилась еще в XVI веке, когда село Холуй стало одним из центров иконописи и лаковой миниатюры.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, принять участие в возрождении традиции смогут все желающие, для этого необходимо изготовить лодку из природного материала длиной не менее 20 сантиметров, а холуйские мастера помогут расписать ладью. «Художники-активисты в рамках акции ставят перед собой задачу популяризации народного промысла — холуйской лаковой миниатюры и иконописи. Модели должны быть устойчивыми на воде, допускается наличие весел. В день акции в Холуе художники проведут мастер-классы по художественной росписи в старинной технике и расскажут о секретах мастерства, а кульминацией праздника станет „парад потешной флотилии“, — пояснили в пресс-службе.

По данным ивановского управления МЧС, в нынешнюю весну в селе Холуй, как и два века назад, из-за половодья оказался подтоплен мост через реку Теза, который соединяет две части населенного пункта. „Для местных жителей работает второй мост, но по просьбам организована лодочная переправа“, — сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Холйуская роспись

Изначально село Холуй славилось иконописью, первое упоминание датируется XVI-XVII веками. В современном прочтении холуйская миниатюра появилась в 1934 году, когда создали художественную артель, отличительная черта промысла — использование синевато-зеленых и коричнево-оранжевых цветов на черном фоне.

На данный момент в селе Холуй Ивановской области работает художественное училище, где декоративно-прикладному творчеству обучается 80 студентов. Холуйские художники расписывают сувенирную продукцию к чемпионату мира по футболу. На шкатулках и тарелках в синевато-зеленых и оранжевых тонах изображают стадионы в 11 городах России, где будут проходить матчи.