Ещё
На набережной Оби поставят мотоцикл с пулемётами, как в «Безумном Максе»
Далее:
Читайте также:
Ещё

На набережной Оби поставят мотоцикл с пулемётами, как в «Безумном Максе» 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В начале мая на набережной Оби в Новосибирске появится копия мотоцикла из фильма «Безумный Макс».
«Делали около двух недель. Когда мы купили мотоцикл, можно было немножко довести до ума, и он бы в принципе завёлся — у него компрессия в двигателе есть. Но мы не стали этим заниматься», — рассказал корреспонденту НГС Вадим Масляков, представитель компании «сварка54.рф», создавшей мотоцикл.
Вместо этого специалисты решили сделать из «Ижа» примерную копию мотоцикла, подобного тем, что можно было увидеть в боевике «Безумный Макс». На мотоцикл поставили муляжи пулемётов, приварили цепи.
Масляков добавил, что мотоцикл сделали ещё осенью, а сейчас решили выставить на набережной недалеко от причала. Выбор места связан с тем, что сюда переехала компания «сварка54.рф». Увидеть мотоцикл можно будет уже 1 мая.
В мае прошлого года «сварка54.рф» открыла в парке «Берёзовая роща» выставку «Город героев» с металлическими фигурами персонажей кинофильмов «Трансформеры» и «Мстители». По словам Маслякова, мотоцикл из «Безумного Макса» выставлялся там меньше месяца в сентябре прошлого года.
«Детям сильно нравится — дети на него в очередь становились, посидеть на нём, сфотографироватсья. У него ещё работает педалька, от которой двигатель можно как бы завести», — отметил Вадим.
ngs.ru: последние новости
Номинантам «Народной премии НГС» вручат дипломы из сверхпрочного стекла В новосибирском метро появился поезд с красивыми фотографиями из далёких уголков Сибири Вернётся через 40 лет: американский фотограф начал поиски новосибирцев, которых снимал в 1970-х
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками11
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Заброшенные места, вызывающие ужас
Звезды советского кино, которые плохо кончили28
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение