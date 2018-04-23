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Новый сезон пешеходных исторических экскурсий стартует во Владивостоке 29 апреля
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Новый сезон пешеходных исторических экскурсий стартует во Владивостоке 29 апреля 

Prim.News 1 час назад
Их проведут профессиональные экскурсоводы.
Во Владивостоке 29 апреля стартует новый сезон пешеходных экскурсий от Приморского краевого объединенного музея имени Владимира Арсеньева.
«Улицы и кварталы Владивостока, мимо которых мы ходим каждый день, — не формальный набор зданий, а замысловатый исторический узор, рассматривать и разгадывать который увлекательно. Мы знаем о городе множество интересных историй и обязательно расскажем вам о его людях и событиях, о старых и новых кварталах, о легендах и мифах, о кораблях и эскадрах, о прошлом и настоящем», — говорится в сообщении музея.
В частности, музей предложит экскурсии «От Суйфунской до Уборевича», «Авантюристы и романтики во Владивостоке», «Восточное путешествие», «Не просто Пушкинская», «Лабиринты китайской Миллионки», «Кинематограф старого Владивостока», «Дворики Владивостока», «Культурная жизнь старого Владивостока», «Японский квартал», «Владивосток глазами Элеоноры Прей», «Дворики Владивостока. Продолжение».
Дополнительная информация доступна здесь.
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