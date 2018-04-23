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Стюардесса ушла в порно и стала меньше болеть
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Стюардесса ушла в порно и стала меньше болеть 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Уроженка английского города Вустера, 27-летняя Лора Бирбек стала по-настоящему счастливой после того, как сменила профессию. Девушка призналась, что у нее наконец-то появилось время на семью.
Стюардесса British Airways уволилась с работы, чтобы стать порнозвездой веб-эфиров. Британка говорит, что устала от постоянного напряжения. Лора летала около двух лет, но из-за образа жизни, который приходится вести стюардессе, она все время чувствовала себя уставшей и часто болела.
Зато теперь она довольна своей жизнью. Бирбек раздевается перед камерами телевизионного канала Studio 66, зрители которого звонят во время прямого эфира, чтобы пообщаться с девушками и посмотреть стриптиз.
Лора рассказала, что теперь она счастлива, потому что у нее появилось время на семью и друзей, сообщает Daily Mail. Примечательно, что близкие британки поддерживает девушку во всех начинаниях, не стыдясь ее рода деятельности. Подруга порномодели рассказала, что Лора снова начала жить заново.
Ранее актриса из фильмов для взрослых украинского происхождения Никки Бенц (Алла Мончак) подала в суд на порностудию Brazzers. В качестве причины она указал сексуальное насилие, которому подверглась со стороны режиссера Тони Т. Девушка пожаловалась, что во время съемок в БДСМ-фильме ее били по лицу, голове и груди, вызвав кровотечение.
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